Ogromne konsekwencje dla Barcelony po porażce z Chelsea w LM

FC Barcelona na ten moment zajmuje dopiero 15. miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów. W pięciu meczach piłkarze Hansiego Flicka zdobyli tylko siedem punktów - Barcelona wygrała do tej pory jedynie z Olympiakosem (6:1) oraz z Newcastle (2:1). Nic dziwnego, że w Katalonii zaczęli już nerwowo liczyć punkty potrzebne do awansu.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Maliszewska po niebezpiecznym wypadku na torze w Gdańsku: Nie wiem, czy chcę to oglądać

Co dalej z Barceloną? Iluzoryczne szanse na TOP 8

W poprzednim sezonie Barcelona nie musiała się zamartwiać awansem, bo była niemalże najlepszą drużyną w całej stawce - ostatecznie piłkarze Hansiego Flicka zdobyli aż 19 punktów i zajęli drugie miejsce w fazie ligowej. Minimalnie lepszy był wtedy jedynie Liverpool, który miał 21 punktów. Do zajęcia miejsca w czołowej ósemce - dającej awans od razu do 1/8 finału - potrzeba było przynajmniej 16 punktów.

A szanse na to, że Barcelona skończy fazę ligową z takim bilansem są coraz mniejsze. Piłkarze Hansiego Flicka musieliby wygrać każdy z pozostałych trzech meczów fazy ligowej, żeby zakończyć ją z 16 punktami. Barcelonie zostały wprawdzie starcia z Eintrachtem Frankfurt, Slavią Praga i FC Kopenhaga - a więc w teorii z niezbyt wymagającymi rywalami - ale przecież kataloński klub pokazał już, że jest w stanie stracić punkty np. z belgijskim Club Brugge (3:3).

Inna sprawa, że w tym sezonie 16 punktów może nie wystarczyć na miejsce w czołowej ósemce. Sport.es w swoich obliczeniach wykorzystał nawet sztuczną inteligencję i ta szacuje, że na zajęcie takiej pozycji potrzeba będzie 16-18 punktów.

Statystyczny profil "Football Meets Data" ocenił, że szanse Barcelony na zajęcie miejsca w TOP 8 fazy ligowej Ligi Mistrzów spadły o 20,65 pp. Gorszy wynik (-22,64 pp.) zanotował wczoraj tylko Manchester City, który przegrał z Bayerem Leverkusen 0:2.

W środę 26 listopada sytuacja stanie się jaśniejsza. Dzisiaj swoje mecze zagrają Arsenal - Bayern (dwie najlepsze drużyny w Lidze Mistrzów), trzeci w tabeli Inter Mediolan (z Atletico Madryt), siódme PSG (z Tottenhamem) oraz będące tuż za czołową ósemką Real Madryt (z Olympiakosem) i Liverpool (z PSV). Kibice Barcelony muszą liczyć w tych meczach przede wszystkim na wpadki Realu i Liverpoolu.

Zachęcamy do śledzenia spotkań Ligi Mistrzów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.