Anglicy piszą tylko o jednym po hicie Chelsea - Barcelona. Oto prawdziwy bohater

"Porażka z Chelsea pozostawiła Barcelonę w rozsypce", "Chelsea rozkoszowała się Barceloną", "Od 20 minuty wszystko stało się koszmarem dla Barcelony, która walczyła o przetrwanie, podczas gdy Chelsea niczym stado rekinów otaczało tratwę z rozbitkami", "Koszmar" - tak o meczu Ligi Mistrzów rozegranym na Stamford Bridge pisały hiszpańskie media. Były zdruzgotane tym, co pokazali piłkarze Hansiego Flicka. A właściwie nie pokazali nic i rozegrali jeden z najsłabszych występów w sezonie. Dali się stłamsić rywalom, ulegając im 0:3. Nie pomógł ani Robert Lewandowski, ani Lamine Yamal, ani Ferran Torres. Mocno przeszkodził za to Ronald Araujo, który tuż przed przerwą zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

Anglicy triumfują po meczu Chelsea - Barcelona. Wielki cios w Yamala. Bohater był tylko jeden

A co o spotkaniu Chelsea z FC Barceloną miały do powiedzenia angielskie media? Te wyróżniły właściwie jednego bohatera. Był nim brazylijski nastolatek Estevao. Przeprowadził kilka widowiskowych akcji, a po jednej z nich umieścił piłkę w siatce. Wszystkie redakcje jednogłośnie stwierdziły, że na Stamford Bridge doszło do pojedynku nastoletnich napastników, ale to piłkarz Chelsea był zdecydowanie górą. "Estevao wygrywa bitwę cudownych dzieciaków. Gwiazdor angielskiej drużyny strzelił gola i przyćmił rywala z Barcelony, Lamine'a Yamala w Lidze Mistrzów" - pisało "Daily Mail".

Medium wyróżniło jeszcze jednego bohatera. Tego, który zatrzymał hiszpańskiego skrzydłowego Barcelony. "Cucurella mocno wpłynął na grę Chelsea. Jego zadaniem było uciszenie kolegi z reprezentacji. Obrońca podołał wyzwaniu, podczas gdy Yamal miał problemy z odegraniem roli na Stamford Bridge" - czytamy.

"The Telegraph" także pisało o pojedynku nastolatków i zdecydowanej wygranej Brazylijczyka."Nastolatek Estevao przyćmił Yamala, a Chelsea upokorzyło 10-osobową Barcelonę. W historii Barcelony istnieje tradycja, że na Stamford Bridge przyjeżdżają znakomici zawodnicy, którzy mają spektakularne umiejętności, jednak tego wieczoru Ligi Mistrzów to zaszczytne miano przypadło sensacji z Chelsea" - czytamy.

Yamal skarcony przez Estevao. Cała Barcelona w rozsypce

"Cudowny gol Estevao rozświetlił zwycięstwo Chelsea nad 10-osobową Barceloną" - to z kolei opinia "The Guardian". "W krótkiej, ale pełnej sukcesów karierze Yamala nie było wielu momentów, w których piłkarz musiał pozwolić innemu cudownemu dzieciakowi zdominować scenę. Zdobył już uznanie, ale na stadionie Chelsea było inaczej" - zaczęła redakcja.

"Cucurella, który z radością neutralizował swojego kolegę z reprezentacji, ledwo dał Hiszpanowi szansę na kopnięcie. Yamal nie potrafił zrobić nic, by jego pierwsze spotkanie z brazylijskim gwiazdorem spełniło oczekiwania. Estevao przyćmił go i pokazał, dlaczego jest rzadkim diamentem Chelsea. (...) Rozniósł Barcelonę na strzępy i nie będzie przesadą stwierdzenie, że wyglądał jak Lionel Messi" - czytamy.

O wygranym pojedynku Estevao z Yamalem pisało też BBC. "Estevao przyćmił Yamala, również 18-latka, w pojedynku między prawdopodobnie dwoma najlepszymi nastoletnimi napastnikami globu" - podkreślali dziennikarze. Medium wskazało też na brakujący element, który najpewniej mocno przyczynił się do porażki Barcelony. "Największym brakiem był prawdopodobnie pomocnik Pedri, co dało szansę Chelsea wymuszać błędy w posiadaniu piłki poprzez wysoki pressing" - czytamy. Zwycięstwo angielskiej drużyny przesunęło ją w górę tabeli Ligi Mistrzów. Obecnie zajmuje wysoką, piątą lokatę. A co z Barceloną? Znajduje się na 15. miejscu.