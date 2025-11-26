Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Chelsea. Polak opuścił boisko w 62. minucie, a w jego miejsce pojawił się Raphinha. Lewandowski nie strzelił gola, a Barcelona przegrała to spotkanie 0:3. "Sporadyczny. Dobry w pierwszych minutach, pozostawiając przeciwników w tyle, ale to była tylko iluzja, która szybko zniknęła. Ledwo przyjmuje piłkę, a jego drużyna ma problemy z atakiem" - pisały hiszpańskie media po występie Lewandowski. A jak napastnik Barcelony został oceniony przez media brytyjskie?

Tak Anglicy ocenili Lewandowskiego. "O pół kroku wolniejszy"

Media w Anglii podeszły równie krytycznie do Lewandowskiego. "Został ciepło powitany na Stamford Bridge, gdy Trevoh Chalobah nadepnął mu na stopę w ciągu dwóch minut. To dało mu do zrozumienia, czego może się spodziewać. Został zmieniony po godzinie walki o wpływ na przebieg meczu" - pisze dziennik "Daily Mail".

"Lewandowski wyglądał na niezdolnego do poradzenia sobie z tempem i intensywnością meczu. Zawsze wydawał się o pół kroku wolniejszy od wszystkich graczy na boisku" - komentuje "Sports Illustrated". "Dobrze utrzymywał piłkę, by wcześnie włączyć do gry swoich kolegów z drużyny. Zniknął z boiska, gdy Chelsea przejęła kontrolę nad meczem. Miał dwa kontakty z piłką w polu karnym gospodarzy" - zauważa serwis standard.co.uk.

"Podobnie jak Fermin Lopez, doświadczony Polak prawie nie miał kontaktu z piłką, a tym bardziej okazji do strzelenia gola. Trzeba przyznać, że przez godzinę spędzoną na boisku otrzymał bardzo mało podań" - podsumowuje portal goal.com.

W ten sposób Chelsea zatrzymała Lewandowskiego. "Satysfakcja"

Enzo Maresca postawił na duet obrońców Trevoh Chalobah - Wesley Fofana w składzie Chelsea na Barcelonę. W jaki sposób ta para zatrzymała Lewandowskiego?

- Lewandowski to jedna z najlepszych "9" w historii futbolu. Dziś zagraliśmy przeciwko niemu i cieszę się, że wygraliśmy i zachowaliśmy czyste konto. On jest legendą, wielkim graczem. A dla nas to satysfakcja, że w takich meczach potrafimy zagrać na najwyższym poziomie, przeciwko takiej klasy rywalowi - mówił Fofana w wywiadzie dla Canal+ Sport.

Barcelona zagra kolejny mecz w sobotę o godz. 16:15, kiedy jej rywalem na Camp Nou będzie Deportivo Alaves. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.