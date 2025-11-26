Niewiarygodne, co zrobił z Lewandowskim. A potem jeszcze te słowa. "Satysfakcja"

Robert Lewandowski wciąż nie strzelił gola w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Wydawało się, że ta niechlubna seria zostanie przerwana w starciu z Chelsea na Stamford Bridge. Ostatecznie Barcelona przegrała 0:3 po golach Estevao i Liama Delapa, a także po samobójczym trafieniu Julesa Kounde. Lewandowski zszedł z boiska w 62. minucie, a w jego miejsce wszedł Raphinha. "Dobry w pierwszych minutach, pozostawiając przeciwników w tyle, ale to była tylko iluzja, która szybko zniknęła" - pisały hiszpańskie media po występie Lewandowskiego.

Tak piłkarz Chelsea widział rywalizację z Lewandowskim. "On jest legendą"

Wesley Fofana rozmawiał z Canal+ Sport po meczu Chelsea - Barcelona. Co miał do powiedzenia nt. rywalizacji z Robertem Lewandowskim?

- Lewandowski to jedna z najlepszych "9" w historii futbolu. Dziś zagraliśmy przeciwko niemu i cieszę się, że wygraliśmy i zachowaliśmy czyste konto. On jest legendą, wielkim graczem. A dla nas to satysfakcja, że w takich meczach potrafimy zagrać na najwyższym poziomie, przeciwko takiej klasy rywalowi - powiedział.

Francuz odniósł się też do gry całego zespołu. - To niesamowita noc, zagraliśmy świetnie, trzymaliśmy się planu. Trener bardzo jasno go przedstawił, a my po prostu my zaufaliśmy. Wiedzieliśmy, że Barcelona gra wysoko, więc chcieliśmy wykorzystać przestrzeń. Wyszło znakomicie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wielu z nas zagrało na wysokim poziomie, drużyna była niesamowita. Cieszy mnie forma Marca Cucurelli, Estevao też świetnie się pokazał. Przede wszystkim to zwycięstwo całego zespołu - dodał zawodnik Chelsea.

Fofana występuje w barwach Chelsea od sierpnia 2022 r., kiedy to został kupiony za 80,4 mln euro z Leicester City. W tym sezonie Francuz zagrał już osiem meczów i zanotował jedną asystę. Łącznie Fofana zagrał 42 mecze w Chelsea, a ze względu na liczne kontuzje przegapił ponad 110 spotkań.

Flick wypalił po meczu z Chelsea. "Musimy pogodzić się z porażką"

Pod koniec pierwszej połowy Barcelona grała już w osłabieniu, gdy Ronald Araujo obejrzał drugą żółtą kartkę. To może utrudnić Barcelonie wywalczenie bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów - aktualnie ma siedem punktów po pięciu meczach. Na to uwagę zwracał też Hansi Flick.

- Myślę, że przez wiele minut graliśmy w osłabieniu, a Chelsea jest bardzo dobra w grze piłką. Musimy pogodzić się z porażką, ale myśleć pozytywnie. Mieliśmy okazję strzelić pierwszego gola, a gra z jednym zawodnikiem mniej przeciwko tej Chelsea nie jest łatwa. Widziałem kilka pozytywów, ale zbyt często traciliśmy piłkę i nie udało nam się wykonać prostych podań. Musimy to przeanalizować, naprawić błędy i iść naprzód - tłumaczył trener Barcelony.

Barcelona zagra kolejny mecz w Lidze Mistrzów 9 grudnia o godz. 21:00, gdy jej rywalem będzie Eintracht Frankfurt. Relacja tekstowa na żywo z meczu Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

