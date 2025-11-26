Tak Kowalczyk podsumował występ Lewandowskiego w hicie LM. Brutalne porównanie

Robert Lewandowski nie miał łatwego życia w meczu z Chelsea. Już w drugiej minucie Trevoh Chalobah "zameldował mu się" ostrym faulem, by ten wiedział, co go czeka w tym meczu. Z resztą sam trener Maresca w przedmeczowych wypowiedziach podkreślał, że jego zawodnicy będą musieli zagrać agresywnie przeciwko 37-latkowi.

Zobacz wideo Probierz i Boniek nie chcieli mówić o Lewandowskim. "Nie chce udziału w tym projekcie"

Wojciech Kowalczyk wbił szpilę Robertowi Lewandowskiemu

FC Barcelona w zasadzie nie istniała w pierwszej połowie. Podopieczni Hansiego Flicka przegrali walkę o środek pola i mieli problemy z prostymi podaniami. W drugiej połowie Robert Lewandowski również niewiele zdziałał, aż został zdjęty w 62. minucie przy wyniku 0:2. W jego miejsce wszedł Raphinha, który wraca po kontuzji. - Miał lepsze wieczory w swojej karierze piłkarskiej - reagował na tę zmianę komentator Canal+. Ostatecznie mecz zakończył się porażką FC Barcelony 0:3, a Hiszpanie wyróżnili Alejandro Balde, którego nazwali "jedynym obrońcą" w tym meczu.

Na temat gry Roberta Lewandowskiego postanowił wypowiedzieć się Wojciech Kowalczyk, który słynie z ciętego języka i bezkompromisowych opinii. Były napastnik m.in. Betisu brutalnie podsumował występ Polaka. We wpisie w serwisie X stwierdził, że "Lewandowski dziś zagrał jak Rajović" - czytamy.

To nie był raczej komplement, bo Mileta Rajović - zawodnik Legii Warszawa jest krytykowany za swoje słabe występy. W 22 meczach w tym sezonie strzelił pięć goli - trzy w Ekstraklasie i po jednym w kwalifikacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji. A mowa o najdroższym transferze w historii polskiej ligi.

