Wrze w Hiszpanii po kompromitacji Barcelony. "Koszmar, rozsypka"

FC Barcelona została rozbita 0:3 przez Chelsea w hicie Ligi Mistrzów. To, co się stało w tym meczu odbiło się szerokim echem w hiszpańskich mediach. "Mundo Deportivo" zatytułowało swoją relację "Koszmar na Stamford Bridge. "Chelsea wygrywa 3;0, mimo że była znacznie lepsza" - czytamy w podsumowaniu. Inny tekst zatytułowali "Ciemna noc na Stamford Bridge".

Hiszpanie grzmią po porażce FC Barcelony z Chelsea

"Barca poniosła dotkliwą porażkę w meczu z Chelsea, co znacznie utrudniło jej cel, jakim było zajęcie miejsca w pierwszej ósemce fazy grupowej Ligi Mistrzów" - podkreslono na samym początku.

Ponadto dziennikarze zaznaczyli, że czerwona kartka dla Araujo "przypieczętowała los FC Barcelony" w tym meczu. "Porażka z Chelsea pozostawiła Barcelonę w rozsypce. Będzie musiała liczyć się z kilkoma wpadkami i wygrać wszystkie trzy mecze z Eintrachtem Frankfurt , Slavią Praga i Kopenhagą , aby zapewnić sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów" - stwierdzono.

Głosy po meczu Chelsea - FC Barcelona. "Obnażyli nieszczelną obronę"

Z kolei "Marca" napisała, że "Chelsea rozkoszowała się Barceloną". Drużyna Flicka była wyraźnie słabsza nawet mając jedenastu graczy, a tym bardziej, gdy została osłabiona po wyrzuceniu z boiska Araujo" - czytamy.

"Wszystko sprzysięgło się przeciwko Barcelonie, gdy Flick wprowadził Raphinhę i Christensena, aby zapobiec jeszcze większej katastrofie. Te minuty wydawały się wiecznością dla Barcelony. Neto, ośmieszając Cubarsiego, był bardzo blisko zdobycia trzeciego gola. (...) Gdy Barca zdawała sobie sprawę z przegranej, Delap strzelił trzeciego gola, obnażając nieszczelną obronę" - dodano.

"Kara dla Barcelony mogła być surowsza"

"AS" reaguje podobnie do "MD" i pisze o "koszmarze" FC Barcelony w meczu z Chelsea. "Chelsea pokonuje Barcę dzięki tempu i intensywności. Araujo pozostawił Barcę w dziesiątkę w 44. minucie. Cucurella całkowicie zneutralizował Lamine Yamala. Kara dla Barcelony mogła być znacznie surowsza" - stwierdzono.

"Między drugą drużyną w La Liga a drugą w Premier League istnieje obecnie kolosalna różnica" - twierdzą Hiszpanie, którzy posłużyli się dosadnym stwierdzeniem, ilustrując przebieg tego spotkania.

"Od 20 minuty wszystko stało się koszmarem dla Barcelony, która walczyła o przetrwanie, podczas gdy Chelsea niczym stado rekinów otaczało tratwę z rozbitkami" - podkreślono.

"Noc do zapomnienia" - grzmi z kolei kataloński "Sport". "Barca od początku do końca była zdominowana przez Chelsea, która z powodzeniem realizowała plan Mareski i z łatwością rozmontowała drużynę Flicka" - podsumował dziennik.

Teraz FC Barcelona musi się podnieść po tej porażce. Podopieczni Hansiego Flicka zagrają kolejny mecz w sobotę 29 listopada. Ich rywalem będzie Deportivo Alaves. Drugiego grudnia Duma Katalonii zmierzy się z Atletico Madryt.

