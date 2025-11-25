Powrót na stronę główną
To była 56. minuta. Polak uciszył cały stadion! Szaleństwo
Mateusz Kochalski dwoił się i troił, obronił rzut karny i długo utrzymywał Karabachowi Agdam remis na stadionie w Neapolu. Mimo tego, że w końcu został pokonany przez niezawodnego Scotta McTominaya, a jego zespół przegrał 0:2, może być dumny ze swojej postawy. Kochalski został siódmym polskim bramkarzem w historii, który obronił rzut karny w LM.
Mateusz Kochalski broni rzut karny
Mateusz Kochalski nie tak dawno został dowołany przez Jana Urbana w miejsce niedostępnego Łukasza Skorupskiego. I choć bramkarz Karabachu Agdam nie zadebiutował jeszcze w reprezentacji Polski, to niewykluczone, że na przestrzeni kilku miesięcy sytuacja ulegnie zmianie. Zwłaszcza, że za bramkarzem azerskiego klubu kolejny wielki mecz.

Polak gwiazdą meczu. Obronił rzut karny z Napoli

To była 56. minuta meczu Napoli - Karabach Agdam, gdy Rasmus Hojlund ustawił piłkę na jedenastym metrze. Duńczyk wykonał nabieg i oddał strzał na bramkę, ale przegrał pojedynek z polskim bramkarzem. Kochalski obronił rzut karny na Stadio Diego Armando Maradona. 

Stał się tym samym siódmym polskim bramkarzem w historii, który obronił jedenastkę w meczu Ligi Mistrzów. Wcześniej tej sztuki dokonywali Jerzy Dudek, Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara i wspominany wyżej Skorupski.

Kochalski kilka dni temu został bohaterem Karabachu w meczu ligowym. Także obronił rzut karny, a jego zespół wygrał z Sumqayit 4:2. 

Tym razem bardzo dobra postawa polskiego bramkarza - poza rzutem karnym wykonywanym przez Hojlunda Kochalski zaliczył jeszcze kilka udanych interwencji - na nic się zdała. Napoli w 65. minucie dopięło swego. Do siatki trafił Scott McTominay, dobijając własny strzał, który wcześniej obronił polski bramkarz. Chwilę później samobójcze trafienie zanotował Marko Janković.

  • Napoli 2:0 Karabach Agdam (0:0)
  • Gole: Scott McTominay' 65, Marko Janković' 72sam
  • Napoli: Milinković-Savić (gk) - Beukema (64' Politano), Rrahmani, Buongiorno (90' Juan Jesus) - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera - Neres (90' Vergara), Lang (75' Elmas) - Hojlund (75' Lucca)
  • trener: Antonio Conte
  • Karabach: Kochalski (gk) - Matheus Silva (75' Dani Bolt), Mustafazada, Medina (60' Mmaee), Cafarquilyev (75' Bayramov) - Pedro Bicalho, Janković - Zoubir - Leandro Andrade (60' Kaszczuk), Duran (75' Akchundzade), Addai
  • trener: Qurban Qurbanov
  • Stadio Diego Armando Maradona, Neapol
  • sędziował: Szymon Marciniak (Polska)
  • żółte kartki: Noa Lang, Amir Rrahmani - Kevin Medina, Marko Janković

