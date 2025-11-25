To była 56. minuta. Polak uciszył cały stadion! Szaleństwo

Mateusz Kochalski nie tak dawno został dowołany przez Jana Urbana w miejsce niedostępnego Łukasza Skorupskiego. I choć bramkarz Karabachu Agdam nie zadebiutował jeszcze w reprezentacji Polski, to niewykluczone, że na przestrzeni kilku miesięcy sytuacja ulegnie zmianie. Zwłaszcza, że za bramkarzem azerskiego klubu kolejny wielki mecz.
To była 56. minuta meczu Napoli - Karabach Agdam, gdy Rasmus Hojlund ustawił piłkę na jedenastym metrze. Duńczyk wykonał nabieg i oddał strzał na bramkę, ale przegrał pojedynek z polskim bramkarzem. Kochalski obronił rzut karny na Stadio Diego Armando Maradona.
Stał się tym samym siódmym polskim bramkarzem w historii, który obronił jedenastkę w meczu Ligi Mistrzów. Wcześniej tej sztuki dokonywali Jerzy Dudek, Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara i wspominany wyżej Skorupski.
Kochalski kilka dni temu został bohaterem Karabachu w meczu ligowym. Także obronił rzut karny, a jego zespół wygrał z Sumqayit 4:2.
Tym razem bardzo dobra postawa polskiego bramkarza - poza rzutem karnym wykonywanym przez Hojlunda Kochalski zaliczył jeszcze kilka udanych interwencji - na nic się zdała. Napoli w 65. minucie dopięło swego. Do siatki trafił Scott McTominay, dobijając własny strzał, który wcześniej obronił polski bramkarz. Chwilę później samobójcze trafienie zanotował Marko Janković.
