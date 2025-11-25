Flick zaczął bić na alarm zaraz po porażce Barcelony! "Będzie trudno"

FC Barcelona boleśnie przegrała starcie z Chelsea. Nawet będący w świetnej formie Robert Lewandowski nie dał rady pomóc swoim kolegom. The Blues kompletnie zdominowali pole gry - przejęli środek pola i podopieczni Hansiego Flicka nie byli w stanie nic zrobić.

Hansi Flick grzmi po porażce z Chelsea w hicie Ligi Mistrzów

Jakby tego było mało - pod koniec pierwszej połowy, przy wyniku 0:1 dla Chelsea, Ronald Araujo obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, co tylko utrudniło sprawę mistrzowi Hiszpanii.

Na pomeczowej konferencji prasowej Hansi Flick zabrał głos nt. przebiegu tego spotkania. - Mieliśmy okazję strzelić pierwszego gola, a gra z jednym zawodnikiem mniej przeciwko tej Chelsea nie jest łatwa. Widziałem kilka pozytywów, ale zbyt często traciliśmy piłkę i nie udało nam się wykonać prostych podań. Musimy to przeanalizować, naprawić błędy i iść naprzód - powiedział.

- Myślę, że przez wiele minut graliśmy w osłabieniu, a Chelsea jest bardzo dobra w grze piłką. Musimy pogodzić się z porażką, ale myśleć pozytywnie - oświadczył.

Po tej porażce FC Barcelona plasuje się na 15. miejscu w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Blaugrana traci dwa "oczka" do ósmego miejsca, gwarantujacego bezpośredni awans do 1/8 finału. Hansi Flick został również o to zapytany. Niemiecki szkoleniowiec bił na alarm i powiedział: - Będzie to bardzo trudne, ale wszystko jest możliwe - zakończył.

Teraz FC Barcelona musi się podnieść po tej porażce. Podopieczni Hansiego Flicka zagrają kolejny mecz w sobotę 29 listopada. Ich rywalem będzie Deportivo Alaves. Drugiego grudnia Duma Katalonii zmierzy sięz Atletico Madryt.

Na kolejny mecz w fazie ligowej Ligi Mistrzów będą musieli poczekać do 9.12. Wtedy to FC Barcelona podejmie Eintracht Frankfurt.

