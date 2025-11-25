Dwa celne strzały i dwa gole! Oto największa sensacja w Lidze Mistrzów

W 5. kolejce Ligi Mistrzów kibiców czekał jeden wyróżniający się hit - starcie Chelsea z FC Barceloną. Oprócz tego w europejskich rozgrywkach rozegrano jeszcze osiem spotkań. Bardzo ciekawie zapowiadało się starcie Manchesteru City z Bayerem Leverkusen czy Marsylii z Newcastle. A szczególnie punktów potrzebował Juventus - który mierzył się z Bodo/Glimt, po tym, jak w pierwszych czterech spotkaniach LM uzbierał łącznie tylko trzy oczka.

Wtorkowe emocje w Lidze Mistrzów

Na start 5. kolejki w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach zobaczyliśmy oczywiście dwa spotkania rozgrywane o wcześniejszej porze. Dołujący w tym sezonie Ajax przegrał na własnym boisku z Benfiką Jose Mourinho, a belgijskie Royale Union SG niespodziewanie ograło Galatasaray. Po tych meczach otrzymaliśmy główne danie - czyli przede wszystkim FC Barcelonę mierzącą się z Chelsea.

Ani Robert Lewandowski, ani reszta ekipy mistrza Hiszpanii nie rozegrała dobrych zawodów. Osłabiona po czerwonej kartce Ronalda Araujo Barca przegrała z Anglikami 0:3. Rozczarowała też inna potęga, czyli Manchester City. Drużyna Pepa Guardioli już w pierwszej połowie przegrywała z Bayerem 0:1, po tym, jak piłkę do bramki skierował Alex Grimaldo. Po przerwie wynik spotkania podwyższył jeszcze Patrik Schick.

City oczywiście dominowało posiadanie piłki i miało więcej okazji do zdobycia bramek od rywali, ale było niesłychanie nieskuteczne. Guardiola próbował wszystkiego - w przerwie zmienił aż trzech zawodników, a już w 65. minucie plac gry opuścił Erling Haaland. Efektu jednak nie było - wielokrotny mistrz Anglii poniósł kompletnie niespodziewaną porażkę na Etihad Stadium.

Odnotować w środę mogliśmy też cenne zwycięstwo Olympique Marsylii z Newcastle oraz Juventusu z Bodo/Glimt czy triumf Borussii Dortmund z Villareal.

Oto komplet wyników pierwszej serii meczów w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów:

Ajax - Benfica 0:2

Galatasaray - Royal Union SG 0:1

Bodo/Glimt - Juventus 2:3

Borussia Dortmund - Villareal 4:0

Chelsea - Barcelona 3:0

Manchester City - Bayer Leverkusen 0:2

Marsylia - Newcastle 2:1

Napoli - Karabach Agdam 2:0

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0:0

