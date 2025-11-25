Oto tabela Ligi Mistrzów po zdemolowaniu Barcelony w Londynie

Faza ligowa Ligi Mistrzów właśnie przekroczyła półmetek. We wtorek rozegrano dziewięć spotkań w ramach 5. kolejki. W hitowym meczu FC Barcelona z Robertem Lewandowski w składzie przegrała na Stamford Bridge z Chelsea 0:3. Największą sensację sprawił za to Bayer Leverkusen, który pokonał na wyjeździe Manchester City 2:0. Sporo działo się także na pozostałych stadionach.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Papszunie: On nie zniesie bałaganu, jaki panuje w Legii!

City i Barcelona przegrywają. Na podium Ligi Mistrzów bez zmian

W meczu pomiędzy drużynami, które po czterech kolejach na koncie nie miały ani jednego punktu, lepsza okazała się Benfica Lizbona. Pokonała 2:0 Ajax Amsterdam. Ze swojego drugiego zwycięstwa w LM w historii cieszyli się za to gracze belgijskiego Royale Union Saint-Gilloisa. Ograli na wyjeździe Galatasaray Stambuł 1:0. Po wygraną sięgnęły także: Borussia Dortmund, Juventus, Napoli i Olympique Marsylia. Remis padł tylko w spotkaniu Slavii Praga z Athletikiem Bilbao (0:0). Tak prezentują się wszystkie wyniki:

Wyniki wszystkich wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Ajax Amsterdam 0:2 Benfica Lizbona

Galatasaray Stambuł 0:1 Royale Union Saint-Gilloise

FK Bodo/Glimt 2:3 Juventus

Borussia Dortmund 4:0 Villarreal

Chelsea 3:0 FC Barcelona

Manchester City 0:2 Bayer 04 Leverkusen

Olympique Marsylia 2:1 Newcastle United

SSC Napoli 2:0 Karabach Agdam

Slavia Praga 0:0 Athletic Bilbao

Jak przekładają się one na sytuację w tabeli? Pozycję lidera utrzymał Bayern Monachium, który ma tyle samo punktów (12), co kolejne dwa zespoły - Arsenal i Inter Mediolan. Cała trójka odniosła komplet zwycięstw, a swoje mecze w ramach piątej kolejki mają dopiero przed sobą. Za ich plecy wskoczyły Borussia Dortmund i Chelsea z 10 punktami. Czołową ósemkę, która daje automatyczny awans do 1/8 finału, zamykają zaś: Manchester City, PSG i Newcastle.

Oto konsekwencje porażki z Chelsea. Słaba pozycja Barcelony. Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów

Zaskakująco nisko po drugiej w tym sezonie Ligi Mistrzów porażce zajmuje FC Barcelona. Klub Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jest dopiero 15. z siedmioma punktami na koncie. Już teraz zaliczył spadek o cztery miejsca względem ostatniej kolejki, a po środowych meczach może wylądować jeszcze niżej.

Słabiej od Barcelony radzą sobie inne renomowane kluby. Dopiero 20. jest Atletico Madryt, Juventus - 21., a AS Monaco - 24. W gronie najlepszych 24 drużyn (tyle awansuje do fazy play-off) brakuje za to m.in. Benfiki, Villarrealu czy Ajaksu. Ten ostatni jako jedyny zespół w tym sezonie nie zdobył jeszcze choćby jednego punktu i zajmuje ostatnie 36. miejsce - nawet za kazachskim Kairatem Ałmaty.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów [stan na 25 listopada]: