Oto tabela Ligi Mistrzów po zdemolowaniu Barcelony w Londynie
FC Barcelona została kompletnie rozbita przez Chelsea 0:3 w hicie 5. kolejki Ligi Mistrzów. Absolutną sensacją była też porażka Manchesteru City 0:2 z Bayerem Leverkusen. Nic więc dziwnego, że w tabeli doszło do pewnych przetasowań. Katalończycy zanotowali w niej wyraźny spadek. Oto jak przedstawia się sytuacja po wtorkowych spotkaniach.
Fot. REUTERS/Hannah Mckay

Faza ligowa Ligi Mistrzów właśnie przekroczyła półmetek. We wtorek rozegrano dziewięć spotkań w ramach 5. kolejki. W hitowym meczu FC Barcelona z Robertem Lewandowski w składzie przegrała na Stamford Bridge z Chelsea 0:3. Największą sensację sprawił za to Bayer Leverkusen, który pokonał na wyjeździe Manchester City 2:0. Sporo działo się także na pozostałych stadionach.

City i Barcelona przegrywają. Na podium Ligi Mistrzów bez zmian

W meczu pomiędzy drużynami, które po czterech kolejach na koncie nie miały ani jednego punktu, lepsza okazała się Benfica Lizbona. Pokonała 2:0 Ajax Amsterdam. Ze swojego drugiego zwycięstwa w LM w historii cieszyli się za to gracze belgijskiego Royale Union Saint-Gilloisa. Ograli na wyjeździe Galatasaray Stambuł 1:0. Po wygraną sięgnęły także: Borussia Dortmund, Juventus, Napoli i Olympique Marsylia. Remis padł tylko w spotkaniu Slavii Praga z Athletikiem Bilbao (0:0). Tak prezentują się wszystkie wyniki:

Wyniki wszystkich wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

  • Ajax Amsterdam 0:2 Benfica Lizbona
  • Galatasaray Stambuł 0:1 Royale Union Saint-Gilloise
  • FK Bodo/Glimt 2:3 Juventus
  • Borussia Dortmund 4:0 Villarreal
  • Chelsea 3:0 FC Barcelona
  • Manchester City 0:2 Bayer 04 Leverkusen
  • Olympique Marsylia 2:1 Newcastle United
  • SSC Napoli 2:0 Karabach Agdam
  • Slavia Praga 0:0 Athletic Bilbao

Jak przekładają się one na sytuację w tabeli? Pozycję lidera utrzymał Bayern Monachium, który ma tyle samo punktów (12), co kolejne dwa zespoły - Arsenal i Inter Mediolan. Cała trójka odniosła komplet zwycięstw, a swoje mecze w ramach piątej kolejki mają dopiero przed sobą. Za ich plecy wskoczyły Borussia Dortmund i Chelsea z 10 punktami. Czołową ósemkę, która daje automatyczny awans do 1/8 finału, zamykają zaś: Manchester City, PSG i Newcastle.

Oto konsekwencje porażki z Chelsea. Słaba pozycja Barcelony. Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów

Zaskakująco nisko po drugiej w tym sezonie Ligi Mistrzów porażce zajmuje FC Barcelona. Klub Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jest dopiero 15. z siedmioma punktami na koncie. Już teraz zaliczył spadek o cztery miejsca względem ostatniej kolejki, a po środowych meczach może wylądować jeszcze niżej.

Słabiej od Barcelony radzą sobie inne renomowane kluby. Dopiero 20. jest Atletico Madryt, Juventus - 21., a AS Monaco - 24. W gronie najlepszych 24 drużyn (tyle awansuje do fazy play-off) brakuje za to m.in. Benfiki, Villarrealu czy Ajaksu. Ten ostatni jako jedyny zespół w tym sezonie nie zdobył jeszcze choćby jednego punktu i zajmuje ostatnie 36. miejsce - nawet za kazachskim Kairatem Ałmaty.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów [stan na 25 listopada]:

  1. Bayern Monachium - bramki 14:3, 12 pkt
  2. Arsenal - 11:0, 12 pkt
  3. Inter Mediolan - 11:1, 12 pkt
  4. Borussia Dortmund - 17:11, 10 pkt
  5. Chelsea - 12:6, 10 pkt
  6. Manchester City - 10:5, 10 pkt
  7. Paris Saint-Germain - 14:5, 9 pkt
  8. Newcastle United - 11:4, 9 pkt
  9. Real Madryt - 8:2, 9 pkt
  10. Liverpool - 9:4, 9 pkt
  11. Galatasaray - 8:7, 9 pkt
  12. Tottenham - 7:2, 8 pkt
  13. Bayer 04 Leverkusen - 8:10, 8 pkt
  14. Sporting CP - 8:5, 7 pkt
  15. FC Barcelona - 12:10, 7 pkt
  16. Karabach Agdam - 8:9, 7 pkt
  17. Atalanta Bergamo - 3:5, 7 pkt
  18. SSC Napoli - 6:9, 7 pkt
  19. Olympique Marsylia - 8:6, 6 pkt
  20. Atletico Madryt - 10:9, 6 pkt
  21. Juventus - 10:10, 7 pkt
  22. Royale Union Saint-Gilloise - 5:12, 6 pkt
  23. PSV Eindhoven - 9:7, 5 pkt
  24. AS Monaco - 4:6, 5 pkt
  25. Pafos - 2:5, 5 pkt
  26. Club Brugge - 8:10, 4 pkt
  27. Eintracht Frankfurt - 7:11, 4 pkt
  28. Athletic Bilbao - 4:9, 4 pkt
  29. Benfica Lizbona - 4:8, 3 pkt
  30. Slavia Praga - 2:8, 3 pkt
  31. FK Bodo/Glimt - 7:11, 2 pkt
  32. Olympiakos Pireus - 2:9, 2 pkt
  33. FC Kopenhaga - 4:12, 1 pkt
  34. Villarreal - 2:10, 1 pkt
  35. Kairat Ałmaty - 2:11, 1 pkt
  36. Ajax Amsterdam - 1:16, 0 pkt

