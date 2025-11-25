Szczęsny wyszedł na boisko przed hitem LM. Tak nazwali go kibice w Londynie

Wojciech Szczęsny stracił ostatnio miejsce w podstawowym składzie FC Barcelony. W poprzednim meczu z Athletikiem Bilbao (4:0) w bramce zobaczyliśmy wracającego po kontuzji Joana Garcię. Nie inaczej jest w trakcie trwającego spotkania z Chelsea w Lidze Mistrzów. Mimo to Polak pojawił się murawie londyńskiego Stamford Bridge, co wzbudziło spore poruszenie wśród kibiców z Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun nowym trenerem Legii? Kosecki: Nie brałem tego pod uwagę, ale byłbym zadowolony

Kibice zobaczyli Szczęsnego. Oto co mu zaśpiewali. Hit

Bramkarz wyszedł na rozgrzewkę przed meczem w treningowym dresie, na wypadek gdyby okazał się potrzebny. Do mediów społecznościowych dostało się nawet nagranie, na którym widać, jak wykonuje dośrodkowanie z narożnika boiska. Tuż za nim znajdował się akurat sektor kibiców gości. A ci na jego widok zaintonowali specjalną przyśpiewkę.

Jak możemy usłyszeć, na różne sposoby powtarzali dwa słowa: "Szczęsny fumador". Po hiszpańsku oznacza to nic innego, jak "Szczęsny palacz". Oczywiście jest to nawiązanie do nałogu naszego bramkarza, o którym w Hiszpanii zrobiło się swego czasu bardzo głośno. Chodzi o palenie papierów.

Najwyraźniej Szczęsny nadal wzbudza ogromną sympatię katalońskich fanów, mimo że ostatnio zbierał także liczne słowa krytyki. Wytykano mu przede wszystkim błąd w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Clubem Brugge (3:3), po którym padła nieuznana bramka, a także to, że w żadnym meczu w tym sezonie nie zachował czystego konta. M.in. dlatego nie udało mu się wywalczyć miejsca w podstawowym składzie na dłużej. Przeciwko Chelsea Polak usiadł więc tylko na ławce rezerwowych.