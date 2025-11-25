Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Miazga! Barcelona na kolanach. Niebywałe sceny w Londynie
Aż trzy gole dla Chelsea w meczu Ligi Mistrzów z Barceloną z różnych powodów nie zostały uznane. To jednak nic! Londyńczycy i tak strzelili trzy bramki i rozbili Barcelonę 3:0.
Fot. Hannah McKay / REUTERS

FC Barcelona błyskawicznie mogła świetnie ułożyć sobie mecz. Po złym rozegraniu piłki na 16 metrze przez Chelsea i stracie Reece'a Jamesa, Lamine Yamal prostopadle podał do Ferrana Torresa, ale ten z ośmiu metrów nie trafił w bramkę. Od tego momentu do głosu doszła Chelsea. Zdobyła nawet dwa gole (dwa razy Enzo Fernandez), ale oba nie zostały uznane. Przy pierwszym trafieniu w 4. minucie Wesley Fofana zagrał piłkę ręką, a przy drugim (w 24. minucie) Fernandez był na spalonym.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Chelsea rozbiła Barcelonę

Gospodarze dopięli swego w 27. minucie. Po krótko rozegranym rzucie rożnym z prawej strony boiska Alejandro Garnacho podał do Marca Cucurelli, ten wbiegł w pole karne i z końcowej linii dograł na drugi metr. Tam strzelał Neto, piłka odbiła się od Ferrana Torresa, potem Julesa Kounde i wpadła do siatki. Francuski obrońca był autorem gola samobójczego. 

W 44. minucie sytuacja Barcelony była jeszcze trudniejsza. Ronald Araujo sfaulował przy linii bocznej szarżującego Cucurellę, otrzymał drugą żółtą kartkę (pierwszą za dyskusję) i goście grali w "10". 

Chelsea szybko podwyższyła prowadzenie w drugiej połowie. W 56. minucie goście stracili piłkę w okolicach środka boiska, gospodarze przeprowadzili kontrę, 18-letni Brazylijczyk Estevao wbiegł w pole karne, minął łatwo Paua Cubarskiego i z sześciu metrów z ostrego kąta strzelił mocno pod poprzeczkę. Garcia interweniował, ale nie sięgnął piłki. 

Grająca w "10" Barcelona nie potrafiła stworzyć okazji do zdobycia gola. Nie miała atutów w ofensywie, często szybko traciła piłkę. W 70. minucie mogło być 3:0. W kontrze Neto przebiegł kilkadziesiąt metrów, w polu karnym wziął na plecy Cubarsiego, strzelił z trzech metrów z kąta, ale dobrze obronił Garcia.

W 75. minucie wydawało się, że po raz czwarty w meczu (po raz trzeci w 51. minucie po spalonym Santosa) nie będzie uznany gol dla Chelsea. Po analizie VAR okazało się, że Fernandez nie był jednak na spalonym, a sędzia główny Slavko Vincić uznał bramkę, którą strzelił rezerwowy Delap. Chwilę później honorowego gola mógł zdobyć Raphinha, ale jego kąśliwy strzał z ośmiu metrów obronił Robert Sanchez. 

Chelsea po tej wygranej z dziesięcioma punktami w pięciu meczach jest na piątej pozycji. Barcelona z siedmioma punktami zajmuje 15. miejsce. 

Zobacz także: Urban powiedział to o Miliku. Króciutko

FC Barcelona w następnej kolejce Ligi Mistrzów zagra u siebie z Eintrachtem Frankfurt, a Chelsea zmierzy się na wyjeździe z Atalantą (oba mecze 9 grudnia, godz. 21.). 

Chelsea - Barcelona 3:0 (1:0)

  • Bramki: Kounde (27. samobójcza), Estevao (55.), Delap (73.). 
  • Chelsea: Sanchez - Gusto Ż (46. Santos), Fofana, Chalobah, Cucurella - James (82. Acheampong), Caicedo - Estevao (82. George), Fernandez, Garnacho (59. Delap) - Neto (76. Gittens). 
  • Barcelona: Garcia - Kounde, Araujo Ż CZ, Cubarsi, Balde (80. Martin) - de Jong, Garcia, Fermin Lopez (62. Christensen) - Yamal (80. Olmo), Lewandowski (62. Raphinha), Torres (46. Rashford). 

Inne wtorkowe wyniki: 

  • Ajax - Benfica 0:2 (0:1), 
  • Galatasaray - Royale Union SG 0:1 (0:0)
  • Bodo/Glimt - Juventus 2:3 (1:0)
  • Borussia Dortmund - Villarreal 4:0 (1:0)
  • Manchester City - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)
  • Olympique Marsylia - Newcastle 2:1 (0:1)
  • Napoli - Karabach Agdam 2:0 (0:0)
  • Slavia Praga - Athletic Bilbao 0:0

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe