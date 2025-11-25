1:16! Gigant na dnie. Wielka sensacja w Lidze Mistrzów

Od kilku lat to już europejska tradycja. Liga Mistrzów rozgrywa swoje mecze we wtorki i środy w dwóch terminach godzinowych. Dwa pierwsze spotkania każdego dnia rozpoczynają się o 18:45. Nie inaczej było we wtorek 25 listopada. Na rozpoczęcie piątej kolejki fazy ligowej tegorocznej edycji uwaga kibiców skupiła się na wydarzeniach w Stambule i Amsterdamie. Łącznie w meczach Galatasaray - Royale Union Saint-Gilloise oraz Ajax Amsterdam - Benfica Lizbona padły trzy gole.

Haniebna seria Ajaxu trwa. Sensacja w Stambule

Zespół Galatasaray w pierwszych czterech kolejkach fazy ligowej LM zgromadził dziewięć punktów i pozostawił w pokonanym polu Liverpool (1:0), Ajax Amsterdam (3:0) i Bodo/Glimt (3:0). Do idealnego bilansu zabrakło wygranej w meczu z Eintrachtem Frankfurt, który zakończył się sromotną klęską (1:5).

Royale Union Saint-Gilloise do wtorkowego wieczoru mógł się pochwalić tylko jedną wygraną z PSV Eindhoven (3:1). Pozostałe spotkania: z Newcastle United (0:4), Interem Mediolan (0:4 i Atletico Madryt (1:3) kończyły się porażkami.

Nic więc dziwnego, że w turecko-belgijskim starciu za faworyta mogli uchodzić gospodarze. Jakie musiało być zdziwienie publiczności zgromadzonej na stadionie Ali Sami Yen, gdy po niespełna godzinie gry Promise David pokonał Ugurcana Cakira i wyprowadził gości na prowadzenie.

Prowadzenia, którego goście nie oddali do końca meczu. A gospodarze? Końcówkę meczu musieli grać w osłabieniu, bowiem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostał Arda Unyay.

Przed początkiem sezonu mało kto zakładał, że po czterech kolejkach fazy ligowej dwa ostatnie miejsca w tabeli Ligi Mistrzów okupować będą Benfica i Ajax. Portugalczycy i Holendrzy rozpoczęli elitarne rozgrywki od czterech porażek z rzędu. Łącznie strzeliły zaledwie trzy gole, a straciły aż 22. Bezpośredni mecz, do którego miało dojść na Johan Cruijff ArenA jawił się więc jako okazja do przełamania dla obu stron.

Już w szóstej minucie wynik otworzyli goście. Piłka spadła na nogę Samuela Dahla, a były obrońca Romy uderzył z lewej nogi w kierunku dalszego słupka. Czeski bramkarz Ajaxu Vitezslav Jaros nawet nie drgnął i tylko odprowadził strzał wzrokiem.

Ajax nie tylko nie potrafił odpowiedzieć, ale w samej końcówce stracił jeszcze jednego gola. Leandro Barreiro dobił Holendrów, którzy po wtorkowym meczu mogą "pochwalić się" bilansem bramkowym 1:16.

Galatasaray 0:1 Royale Union Saint-Gilloise (0:0)

Gole: Promise David' 57

Promise David' 57 Galatasaray: Cakir (gk) - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs (53' Unyay) - Torreira, Gabriel Sara - Sane, Gundogan, Yilmaz - Icardi (k)

Cakir (gk) - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs (53' Unyay) - Torreira, Gabriel Sara - Sane, Gundogan, Yilmaz - Icardi (k) trener: Okan Buruk

Okan Buruk Union: Scherpen (gk) - Mac Allister, Burgees, Sykes - Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang (90' Leysen) - Ait El Hadj (71' Schoofs) - David (58' Rodriguez), Florucz (71' Boufal)

Scherpen (gk) - Mac Allister, Burgees, Sykes - Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang (90' Leysen) - Ait El Hadj (71' Schoofs) - David (58' Rodriguez), Florucz (71' Boufal) trener: David Hubert

David Hubert żółte kartki: Ilkay Gundogan, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Okan Buruk, Arda Unyay - Promise David, Anan Khalaili

Ilkay Gundogan, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Okan Buruk, Arda Unyay - Promise David, Anan Khalaili czerwona kartka: Arda Unyay' 89 (za dwie żółte)

Arda Unyay' 89 (za dwie żółte) Ali Sami Yen Spor Kompleksi , Stambuł

, Stambuł sędziował: Jose Maria Sanchez (Hiszpania)