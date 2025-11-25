Flick zdecydował ws. Lewandowskiego! Oto skład Barcelony na hit Ligi Mistrzów

Wróciła Liga Mistrzów! W jednym z hitów 5. kolejki Chelsea zmierzy się z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. To spotkanie zapowiada się naprawdę emocjonująco.
Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Chelsea - Enzo Maresca został zapytany o Roberta Lewandowskiego. - Z pewnością jest fantastycznym piłkarzem, przez całe życie pokazywał, że potrafi robić najważniejszą rzecz w piłce nożnej, czyli strzelać gole. Postaramy się jak najlepiej go bronić, czyli grając agresywnie - wyznał, cytowany przez BBC.
- Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Frenkie de Jong – mają tak wielu graczy, ale jednocześnie my też mamy wielu graczy, którzy mogą spróbować wygrać ten mecz - zapewnił.
Przed tym meczem hiszpańskie media zgodnie przewidywały, że Robert Lewandowski wyjdzie na Chelsea od początku. Teraz poznaliśmy oficjalną decyzję Hansiego Flicka dot. Polaka.
Hiszpanie mieli rację i zagra on od pierwszej minuty. Razem z nim o sile ataku będą decydować Lamine Yamal i Ferran Torres.
Oto oficjalny skład FC Barcelony:
Mecz Chelsea - Barcelona w Lidze Mistrzów zaplanowano na wtorek 25 listopada o godz. 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 i online w serwisie Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstową relację z tego spotkania będzie można również śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.
