Flick zdecydował ws. Lewandowskiego! Oto skład Barcelony na hit Ligi Mistrzów

Wróciła Liga Mistrzów! W jednym z hitów 5. kolejki Chelsea zmierzy się z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. To spotkanie zapowiada się naprawdę emocjonująco.

Enzo Maresca wychwalał Roberta Lewandowskiego przed meczem

Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Chelsea - Enzo Maresca został zapytany o Roberta Lewandowskiego. - Z pewnością jest fantastycznym piłkarzem, przez całe życie pokazywał, że potrafi robić najważniejszą rzecz w piłce nożnej, czyli strzelać gole. Postaramy się jak najlepiej go bronić, czyli grając agresywnie - wyznał, cytowany przez BBC.

- Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Frenkie de Jong – mają tak wielu graczy, ale jednocześnie my też mamy wielu graczy, którzy mogą spróbować wygrać ten mecz - zapewnił.

Hansi Flick wybrał skład na mecz z Chelsea w Lidze Mistrzów

Przed tym meczem hiszpańskie media zgodnie przewidywały, że Robert Lewandowski wyjdzie na Chelsea od początku. Teraz poznaliśmy oficjalną decyzję Hansiego Flicka dot. Polaka.

Hiszpanie mieli rację i zagra on od pierwszej minuty. Razem z nim o sile ataku będą decydować Lamine Yamal i Ferran Torres.

Oto oficjalny skład FC Barcelony:

Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde - de Jong, Eric Garcia, Fermin - Yamal, Lewandowski, Torres

Mecz Chelsea - Barcelona w Lidze Mistrzów zaplanowano na wtorek 25 listopada o godz. 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 i online w serwisie Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstową relację z tego spotkania będzie można również śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

