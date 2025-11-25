Gwiazdor nie zagra przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów. Aż trudno uwierzyć

Cole Palmer w poprzednim sezonie był absolutnie pierwszoplanową postacią w drużynie Chelsea. W 52 meczach strzelił 18 goli i dołożył 14 asyst. W obecnych rozgrywkach nie miał jednak zbyt wiele okazji, by pokazać się kibicom. Rozegrał raptem cztery mecze, bo od września leczy problemy z pachwiną. Na boisko miał wrócić w miniony weekend, ale ostatecznie tak się nie stało. Powód wydaje się wyjątkowo kuriozalny.

Nietypowa kontuzja Cole'a Palmera. Oto dlaczego nie zagra z Barceloną. "Może się zdarzyć"

Jak poinformował brytyjski dziennik "The Sun", w zeszłym tygodniu Palmer doznał kolejnej kontuzji i to bardzo nietypowej. Piłkarz, będąc we własnym domu, złamał mały palec u stopy. Miało do tego dojść, gdy uderzył nią w drzwi. - To nic poważnego. Palec jest złamany. Jedyne, co wiemy, to to, że nie będzie dostępny na ten tydzień i przyszły tydzień - ujawnił podczas konferencji prasowej trener Chelsea, Enzo Maresca. Włoch nie żywił jednak do swojego podopiecznego wielkich pretensji. - Ja też budzę się wiele razy w nocy, aby pójść do toalety i też nie raz uderzam się w głowę, nogę itd. To może się zdarzyć - tłumaczył.

Tak wyrozumiały dla Palmera nie był jego klubowy kolega Marc Cucurella. - To prawda, że takie rzeczy mogą się czasem zdarzyć. Miałem to kilka razy, ale byłem silniejszy - stwierdził Hiszpan w trakcie konferencji prasowej. Rzucił też zaskakującą hipotezę, jak mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. - Nie wiem. Może biegł, bo myślę, że przegrał mecz w FIFĘ (gra wideo - red.) czy coś w tym stylu. Tak sądzę! - żartował.

Tyle będzie pauzował Palmer. Tak chcą przyspieszyć powrót

Według zapowiedzi angielskich mediów Palmer z powodu tego urazu opuści wtorkowy mecz z FC Barceloną w Lidze Mistrzów oraz spotkanie z Arsenalem w niedzielę 30 listopada w Premier League. Wcześniej zabrakło go w sobotnim starciu z Burnley (2:0). Mimo to pomocnik nadal trenuje. Powrót do gry ma mu umożliwić specjalne obuwie, jakie zamówił klub, które zapewniłoby mu dodatkową amortyzację złamanego palca.

Mecz Chelsea - FC Barcelona rozpocznie się we wtorek 25 listopada o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.