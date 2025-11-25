Powrót na stronę główną
Legia coraz bliżej Ligi Mistrzów! To nie żart. Został jeden mecz
Choć seniorska Legia Warszawa czeka już blisko dziesięć lat na kolejny awans do fazy grupowej (bądź ligowej) Ligi Mistrzów, to w tym sezonie ten cel może osiągnąć drużyna do lat 19. W ostatniej fazie eliminacji Legia rywalizuje z greckim PAOK-iem Saloniki. Pierwsze spotkanie, które odbyło się w Legia Training Center, zakończyło się na korzyść stołecznej drużyny. Gol na 1:0 padł już w pierwszej minucie.
Legia Warszawa do lat 19
Legia Warszawa grała po raz ostatni w Lidze Mistrzów w sezonie 16/17. Awans do fazy grupowej zapewnił Besnik Hasi, który poprowadził drużynę jeszcze w przegranym 0:6 meczu z Borussią Dortmund. W pozostałych meczach trenerem Legii był Jacek Magiera, który zajął trzecie miejsce w grupie - za Borussią i Realem Madryt, ale przed Sportingiem CP - i w ten sposób awansował do fazy pucharowej Ligi Europy. Teraz mijają kolejne lata bez mistrzostwa Legii i wygląda na to, że ten sezon będzie kolejnym bez tytułu. O awans do Ligi Mistrzów walczy za to drużyna Legii do lat 19.

Legia wygrywa z PAOK-iem Saloniki. Jest o mecz od awansu do fazy pucharowej LM

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Młodzieżowej UEFA Legia wyeliminowała Fiorentinę, wygrywając 6:4 w dwumeczu. Ostatnim rywalem Legii w eliminacjach jest PAOK Saloniki. Pierwsze spotkanie odbyło się w Legia Training Center w Książenicach.

Po pierwszej połowie Legia mogła być zadowolona, bo wygrywała 2:0 po dublecie Samuela Kovacika. Słowak trafił już w pierwszej minucie spotkania, a 40 minut później powiększył prowadzenie Legii. To były jedyne celne strzały Legii w pierwszej połowie. PAOK próbował aż pięciokrotnie uderzyć na bramkę Jana Biendugi, ale wszystkie próby były niecelne.

Już po trzech minutach z boiska musiał zejść Pascal Mozie, a więc zawodnik, który w poprzednim sezonie zagrał tylko jeden mecz w pierwszym zespole Legii. W jego miejsce wszedł Filip Przybyłko.

Po przerwie Legia naciskała na PAOK i szukała kolejnych bramek. W 49. minucie gospodarze mieli rzut wolny, ale piłka po strzale Karola Kosiorka została zablokowana. Stopniowo PAOK zaczął dochodzić do głosu i tworzyć sobie więcej sytuacji w okolicy pola karnego Legii. Bienduga musiał się wykazać przy próbach Mahamadou Balde czy Konstantinosa Polykratisa. PAOK strzelił gola na 1:2 w 79. minucie, gdy Evagjelos Gjoka wykorzystał podanie od Giannisa Tsifoutisa, a Bienduga nie był w stanie skutecznie interweniować.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Legii. W ten sposób stołeczny klub jest o krok od zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, grając w tzw. ścieżce mistrzowskiej. Wtedy Legia trafi na jedną z drużyn z miejsc 7-16, które aktualnie grają w fazie ligowej. Awans do play-offów wywalczą 22 najlepsze drużyny z fazy ligowej.

Rewanżowe spotkanie między Legią a PAOK-iem odbędzie się we wtorek 9 grudnia o godz. 16:30 w Salonikach.

