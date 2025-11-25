Legia coraz bliżej Ligi Mistrzów! To nie żart. Został jeden mecz

Legia Warszawa grała po raz ostatni w Lidze Mistrzów w sezonie 16/17. Awans do fazy grupowej zapewnił Besnik Hasi, który poprowadził drużynę jeszcze w przegranym 0:6 meczu z Borussią Dortmund. W pozostałych meczach trenerem Legii był Jacek Magiera, który zajął trzecie miejsce w grupie - za Borussią i Realem Madryt, ale przed Sportingiem CP - i w ten sposób awansował do fazy pucharowej Ligi Europy. Teraz mijają kolejne lata bez mistrzostwa Legii i wygląda na to, że ten sezon będzie kolejnym bez tytułu. O awans do Ligi Mistrzów walczy za to drużyna Legii do lat 19.

Legia wygrywa z PAOK-iem Saloniki. Jest o mecz od awansu do fazy pucharowej LM

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Młodzieżowej UEFA Legia wyeliminowała Fiorentinę, wygrywając 6:4 w dwumeczu. Ostatnim rywalem Legii w eliminacjach jest PAOK Saloniki. Pierwsze spotkanie odbyło się w Legia Training Center w Książenicach.

Po pierwszej połowie Legia mogła być zadowolona, bo wygrywała 2:0 po dublecie Samuela Kovacika. Słowak trafił już w pierwszej minucie spotkania, a 40 minut później powiększył prowadzenie Legii. To były jedyne celne strzały Legii w pierwszej połowie. PAOK próbował aż pięciokrotnie uderzyć na bramkę Jana Biendugi, ale wszystkie próby były niecelne.

Już po trzech minutach z boiska musiał zejść Pascal Mozie, a więc zawodnik, który w poprzednim sezonie zagrał tylko jeden mecz w pierwszym zespole Legii. W jego miejsce wszedł Filip Przybyłko.

Po przerwie Legia naciskała na PAOK i szukała kolejnych bramek. W 49. minucie gospodarze mieli rzut wolny, ale piłka po strzale Karola Kosiorka została zablokowana. Stopniowo PAOK zaczął dochodzić do głosu i tworzyć sobie więcej sytuacji w okolicy pola karnego Legii. Bienduga musiał się wykazać przy próbach Mahamadou Balde czy Konstantinosa Polykratisa. PAOK strzelił gola na 1:2 w 79. minucie, gdy Evagjelos Gjoka wykorzystał podanie od Giannisa Tsifoutisa, a Bienduga nie był w stanie skutecznie interweniować.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Legii. W ten sposób stołeczny klub jest o krok od zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, grając w tzw. ścieżce mistrzowskiej. Wtedy Legia trafi na jedną z drużyn z miejsc 7-16, które aktualnie grają w fazie ligowej. Awans do play-offów wywalczą 22 najlepsze drużyny z fazy ligowej.

Rewanżowe spotkanie między Legią a PAOK-iem odbędzie się we wtorek 9 grudnia o godz. 16:30 w Salonikach.

