Flick wyszedł i ogłosił ws. Lewandowskiego przed hitem LM. Poszło w świat

Robert Lewandowski przeszedł do historii jako strzelec pierwszego gola na zmodernizowanym Camp Nou - w ostatni weekend pokonał bramkarza Athleticu Bilbao (4:0) w potyczce ligowej. Tym samym Polak zwiększył swoje szanse na występ w zbliżającym się spotkaniu Ligi Mistrzów z Chelsea na Stamford Bridge.

Hansi Flick zabrał głos ws. Roberta Lewandowskiego przed meczem Chelsea - FC Barcelona

Na przedmeczowej konferencji prasowej Hansi Flick, szkoleniowiec Katalończyków, dostał pytanie o napastnika. I nie mógł się go nachwalić. - Przed kontuzją w październiku wszyscy byli zaskoczeni tym, jak dobrze zaczął. Potem wrócił w świetnej formie i pokazuje to w każdym meczu - zaczął (cytat za "Mundo Deportivo").

Następnie zwrócił uwagę na pewne kwestie w grze Lewandowskiego. - Teraz ma odrobinę szczęścia, niezbędnego do strzelania goli, i ten głód bramkowy - wskazał. - To dla nas bardzo ważne, żeby mieć takiego zawodnika jak on. Daje drużynie dokładnie to, czego potrzebuje w odpowiednim momencie - dodał Flick.

Robert Lewandowski czeka na przełamanie w Lidze Mistrzów

Na pewno rywalizacja w LM to moment, gdy zespół liczy na gole Polaka. Tyle że od początku sezonu jeszcze się nie doczekał, choć trzeba oddać, że 37-latek nie grał za wiele (w trzech spotkaniach łącznie 120 minut, tylko raz od początku). Być może w starciu z londyńczykami uda mu się nawiązać do skuteczności z La Ligi, gdzie w 10 spotkaniach zdobył osiem bramek.

Mecz Ligi Mistrzów Chelsea - FC Barcelona zostanie rozegrany we wtorek 24 listopada o godz. 21:00 czasu polskiego. Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

