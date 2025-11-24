Trener Chelsea bez ogródek o Lewandowskim. Tak nazwał Polaka

Po krótkiej przerwie wraca Liga Mistrzów. W jednym z hitów 5. kolejki Chelsea zmierzy się z FC Barceloną. Po tym, co działo się w przeszłości, można się spodziewać, że piłkarze obu zespołów dostarczą mnóstwa emocji. Ostatni raz te zespoły mierzyły się w 2019 roku. Wówczas to The Blues wygrali 2:1. Jednak od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło. Na przykład Christensen, który wówczas grał dla Chelsea, teraz jest w FC Barcelonie. Żadnego z piłkarzy, grających w tym meczu od pierwszej minuty (nie licząc ter Stegena i Kepy), nie ma w tych klubach. Teraz o sile ataku Blaugrany stanowią Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres i Robert Lewandowski.

Enzo Maresca zabrał głos nt. Roberta Lewandowskiego

Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Chelsea - Enzo Maresca został zapytany o polskiego napastnika. - Z pewnością jest fantastycznym piłkarzem, przez całe życie pokazywał, że potrafi robić najważniejszą rzecz w piłce nożnej, czyli strzelać gole. Postaramy się jak najlepiej bronić przed nim, czyli grając agresywnie - wyznał, cytowany przez BBC.

Trener Chelsea został zapytany, czy Polak "nadal jest kluczową bronią Barcelony". Maresca odpowiedział, że "jest fantastycznym piłkarzem, ale jednym z wielu, których dysponuje Barca".

- Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Frenkie de Jong – mają tak wielu graczy, ale jednocześnie my też mamy wielu graczy, którzy mogą spróbować wygrać ten mecz - zapewnił.

Zdaniem Enzo Mareski, by wygrać ten mecz, Chelsea będzie potrzebowała "odpowiedniej równowagi między atakiem a obroną, aby powstrzymać presję Barcy i ograniczyć jej kreatywne opcje".

Mecz Chelsea - Barcelona w Lidze Mistrzów zaplanowano na wtorek 25 listopada o godz. 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 i online w serwisie Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstową relację z tego spotkania będzie można również śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

