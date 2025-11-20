Była 25. minuta meczu, kiedy Pajor została bohaterką Barcelony!

Ewa Pajor wróciła do gry po kontuzji, która wyeliminowała ją z trzech meczów Barcelony, a w ostatnim spotkaniu z Realem Madryt, wygranym przez Katalonki aż 4:0, zdobyła dwa gole. W czwartkowy wieczór drużyna Polki wyszła na boisko, by rozegrać hitowe spotkanie czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzyń. Po drugiej stronie boiska stanęły zawodniczki Chelsea.

To była 25. minuta meczu. Ewa Pajor odnalazła się w zamieszaniu podbramkowym po rzucie rożnym i strzałem lewą nogą trafiła do siatki, doprowadzając do wyrównania w meczu Ligi Mistrzyń z Chelsea.

Dla Pajor było to trzecie trafienie w tegorocznej edycji elitarnych rozgrywek. Wcześniej dwa razy znajdowała drogę do siatki Bayernu Monachium w wygranym 7:1 spotkaniu. W meczu drugiej kolejki z Romą (4:0) nie zagrała z powodu kontuzji, a w spotkaniu trzeciej serii gier z Leuven (3:0) pojawiła się na murawie w drugiej połowie. Zagrała 33 minuty i nie strzeliła gola.

Ewa Pajor w Lidze Mistrzyń czuje się wprost doskonale. W poprzednim sezonie zdobyła sześć goli i zaliczyła dwie asysty, a w rozgrywkach 22/23 - jeszcze grając dla Wolfsburga - została królową strzelczyń, zdobywając dziewięć goli w jednej edycji.

