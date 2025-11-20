Było 0:1, kiedy Pajor wkroczyła do akcji! Ależ mecz Barcelony w Lidze Mistrzyń

FC Barcelona bezsprzecznie znajduje się w gronie gównych faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Zawodniczki Pere Romeu w pierwszych trzech meczach LM wygrały kolejno z Bayerem Monachium (7:1), Romą (4:0) i Leuven (3:0). Tym razem - w hicie fazy ligowej - ubiegłoroczne finalistki zmierzyły się z Chelsea. Mecz w pierwszym składzie rozpoczęła oczywiście Ewa Pajor.
Mecz rozpoczął się lepiej dla gospodyń, które już w 16. minucie objęły prowadzenie. Gola zdobyła Ellie Carpenter. Warto przypomnieć, że Chelsea miała z Barceloną rachunki do wyrównania. W półfinale poprzedniej edycji w Londynie górą były Katalonki, wygrywając 4:1 i wdzierając się do finału rozgrywek.
W 25. minucie meczu drużyna gości dopięła swego. Najlepiej w podbramkowym zamieszaniu po rzucie rożnym odnalazła się Ewa Pajor i mocnym strzałem z lewej nogi pokonała Livię Peng, doprowadzając tym samym do wyrównania. Dla Polki było to trzecie trafienie w tym sezonie elitarnych rozgrywek.
Po zmianie stron żaden z zespołów nie potrafił znaleźć drogi do siatki rywala. Mecz zakończył się remisem, a to oznacza, że oba zespoły w tej edycji Ligi Mistrzyń jeszcze nie przegrały.
W następnym spotkaniu FC Barcelona zagra na wyjeździe z Levante. Mecz odbędzie się w niedzielę 23 listopada. Kolejnym rywalem w Lidze Mistrzyń 10 grudnia będzie Benfica.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!