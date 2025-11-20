Było 0:1, kiedy Pajor wkroczyła do akcji! Ależ mecz Barcelony w Lidze Mistrzyń

FC Barcelona bezsprzecznie znajduje się w gronie gównych faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Zawodniczki Pere Romeu w pierwszych trzech meczach LM wygrały kolejno z Bayerem Monachium (7:1), Romą (4:0) i Leuven (3:0). Tym razem - w hicie fazy ligowej - ubiegłoroczne finalistki zmierzyły się z Chelsea. Mecz w pierwszym składzie rozpoczęła oczywiście Ewa Pajor.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy kibice gotowi na mundial! Tak wyglądał przemarsz przez Maltę

Pajor uratowała remis. Znów to zrobiła

Mecz rozpoczął się lepiej dla gospodyń, które już w 16. minucie objęły prowadzenie. Gola zdobyła Ellie Carpenter. Warto przypomnieć, że Chelsea miała z Barceloną rachunki do wyrównania. W półfinale poprzedniej edycji w Londynie górą były Katalonki, wygrywając 4:1 i wdzierając się do finału rozgrywek.

W 25. minucie meczu drużyna gości dopięła swego. Najlepiej w podbramkowym zamieszaniu po rzucie rożnym odnalazła się Ewa Pajor i mocnym strzałem z lewej nogi pokonała Livię Peng, doprowadzając tym samym do wyrównania. Dla Polki było to trzecie trafienie w tym sezonie elitarnych rozgrywek.

Po zmianie stron żaden z zespołów nie potrafił znaleźć drogi do siatki rywala. Mecz zakończył się remisem, a to oznacza, że oba zespoły w tej edycji Ligi Mistrzyń jeszcze nie przegrały.

W następnym spotkaniu FC Barcelona zagra na wyjeździe z Levante. Mecz odbędzie się w niedzielę 23 listopada. Kolejnym rywalem w Lidze Mistrzyń 10 grudnia będzie Benfica.

Chelsea 1:1 FC Barcelona (1:1)

Gole: Ellie Carpenter' 16 - Ewa Pajor' 25

Ellie Carpenter' 16 - Ewa Pajor' 25 Chelsea: Livia Peng (gk) - Lucy Bronze, Nathalie Bjorn, Naomi Girma, Sandy Baltimore - Keira Walsh - Ellie Carpenter, Wieke Kaptein, Erin Cuthbert (k), Alyssa Thompson - Agnes Beever-Jones (72' Catarina Macario)

Livia Peng (gk) - Lucy Bronze, Nathalie Bjorn, Naomi Girma, Sandy Baltimore - Keira Walsh - Ellie Carpenter, Wieke Kaptein, Erin Cuthbert (k), Alyssa Thompson - Agnes Beever-Jones (72' Catarina Macario) trener: Sonia Bompastor

Sonia Bompastor FC Barcelona: Cata Coll (gk) - Ona Battle, Irene Paredes, Mapi Leon, Esmee Brugts (63' Aicha Camara) - Aitana Bonmati, Aleixandri Lopez, Alexia Putellas (k) (87' Clara Serrajordi) - Caroline Graham Hansen (74' Vicky Lopez), Ewa Pajor, Claudia Pina (87' Kika Nazareth)

trener: Pere Romeu

Cata Coll (gk) - Ona Battle, Irene Paredes, Mapi Leon, Esmee Brugts (63' Aicha Camara) - Aitana Bonmati, Aleixandri Lopez, Alexia Putellas (k) (87' Clara Serrajordi) - Caroline Graham Hansen (74' Vicky Lopez), Ewa Pajor, Claudia Pina (87' Kika Nazareth) Pere Romeu żółte kartki:

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU