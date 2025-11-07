Stadion Narodowy czeka na finał Ligi Mistrzów! Oto warunek

58 580 - taką pojemność ma Stadion Narodowy, goszczący mecze reprezentacji Polski czy finały Pucharu Polski. To jednak trochę za mało, aby gościć finał Ligi Mistrzów, bowiem na tego typu spotkania UEFA wymaga minimum 60 tys. miejsc. Czy jest jednak możliwe, że na warszawskim obiekcie kiedyś odbędzie się najważniejszy mecz w piłce klubowej?

Stadion Narodowy doczeka się finału Ligi Mistrzów? "Bardzo tego chcemy"

Głos w tej sprawie zabrał Adam Soroko, członek zarządu spółki PL.2012+, gospodarującej obiektem. - Finał męskiej Ligi Mistrzów? Bardzo tego chcemy. To kwestia rozmów z architektem, czy w ogóle jest możliwa rozbudowa o 5-6 tysięcy miejsc - oznajmił w rozmowie z TVP Sport.

Soroko wskazał element kluczowy dla ewentualnych modyfikacji. - Obiekt ma ruchomy dach, który determinuje jego konstrukcję - wyjaśnił. Czy to kompletnie wyklucza zwiększenie liczby miejsc na Narodowym? - Niełatwo go przebudować, ale nie znaczy to, że jest to niemożliwe - podkreślił członek zarządu spółki PL.2012+.

Stadion Narodowy gościł wiele prestiżowych meczów UEFA. W perspektywie finał Ligi Mistrzyń

Obecna pojemność Narodowego pozwala na organizację innych prestiżowych meczów rozgrywek UEFA. W zeszłym roku odbył się tam Superpuchar Europy (Real Madryt 2:0 Atalanta), a dekadę temu finał Ligi Europy (Sevilla 3:2 Dnipro Dniepropietrowsk, pierwszą bramkę dla zwycięzców zdobył Grzegorz Krychowiak). Natomiast w rozgrywkach 2026/27 w Warszawie odbędzie się finał Ligi Mistrzyń (w bieżącej edycji areną zmagań o tytuł będzie Ullevaal Stadion w Oslo).

Z kolei finał Ligi Mistrzów w obecnym sezonie zostanie rozegrany na Puskas Arenie w Budapeszcie (30 maja 2026 r.). Natomiast w rozgrywkach 2026/27 mecz o tytuł odbędzie się na madryckim Estadio Metropolitano.