FIFA ogłosiła wielkie wyróżnienie dla Szczęsnego! Oficjalnie

W środę Barcelona zremisowała 3:3 z Club Brugge. To ogromne rozczarowanie. I choć Szczęsny przy żadnej z trzech bramek nie miał większych szans - za każdym razem tracił gola w sytuacji sam na sam - to Hiszpanie po meczu nie mieli dla niego litości. Złe wrażenie potęgowała sytuacja z końcówki spotkania, gdy przed stratą bramki Polaka uratował VAR.

Co za wieści ws. Szczęsnego. Dostanie nagrodę od FIFA?

Były reprezentant Polski do Barcelony trafiał awaryjnie, ale dość nieoczekiwanie w klubie zyskał mocną pozycję. W barwach katalońskiej drużyny rozegrał już łącznie 38 spotkań. Teraz postanowiła wyróżnić go FIFA, która ogłosiła nominacje do nagrody najlepszego bramkarza w 2025 roku. W tym elitarnym gronie znaleźli się Alisson, Courtois, Donnaruma, Martinez, Neuer, Raya, Sommer i właśnie Wojciech Szczęsny!

Teraz na stronie FIFA można wziąć udział w głosowaniu. Przy każdym z nominowanych wypisano listę ich ostatnich sukcesów. Dla Wojciecha Szczęsnego są to oczywiście mistrzostwo Hiszpanii, wygrana w Pucharze oraz Superpucharze Hiszpanii oraz dotarcie do półfinału Ligi Mistrzów.

Choć wydaje się, że Wojciech Szczęsny nie ma większych szans na końcowy triumf, to już samo znalezienie się wśród nominowanych do tej nagrody jest ogromnym sukcesem. Tym bardziej że były reprezentant Polski trafił do Barcelony już po tym jak ogłosił sportową emeryturę.

Wszystko wskazuje na to, że Szczęsny już niedługo znów usiądzie na ławce rezerwowych. Do zdrowia wraca Joan Garcia - pierwszy bramkarz Barcelony. Kataloński klub kolejny mecz rozegra w niedzielę 9 listopada, gdy zagra w lidze z Celtą Vigo. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.