Legenda grzmi i uderza we Flicka. Brutalne podsumowanie

Kibice FC Barcelony nie mogą być zadowoleni po meczu z Club Brugge, a przecież mało brakowało, a Belgowie jeszcze wygraliby to spotkanie. W końcówce Wojciech Szczęsny próbował kiwnąć Romeo Vermanta, a ten zabrał mu piłkę i skierował ją do siatki. Na tablicy świetlnej widniał wynik 4:3 dla gospodarzy, ale po chwili Anthony Taylor po analizie VAR dopatrzył się faulu na Polaku. Barcelona ma zatem siedem punktów w fazie ligowej Ligi Mistrzów, ale również mnóstwo obaw.

Henry wprost o Flicku. "Nie odrobiłeś lekcji"

Co ciekawe, po środowym meczu cierpkich słów Hansiemu Flickowi nie szczędził Thierry Henry. Francuz ma bardzo dobre wspomnienia z zespołem z Katalonii, bo to z nim wywalczył upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Miało to miejsce w 2009 roku. Teraz ma duże zastrzeżenia do gry defensywnej Barcelony.

- Nie chcę mówić w ten sposób o moim byłym klubie, ale trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Nie można wciąż tak bronić - zaczął swoją wypowiedź na antenie CBS Sports.

- Nie mogę przymknąć oka na to, że ciągle pozwalacie rywalom uciekać i atakować waszą bramkę. Jeśli jesteś trenerem i nie odrobiłeś lekcji, wiedząc, że Barcelona gra wysoką linią obrony, i nie przygotowałeś swoich zawodników na spóźnione wejścia… Spóźnione wejścia! Rywale mogą to wykorzystywać za każdym razem! - grzmiał Henry.

Dobra ofensywa Barcelonie nic nie daje? "Masz naprawiać błędy"

Często kibice mogą zachwycać się postawą "Dumy Katalonii" w ofensywie. Nie da się jednak ukryć, że już w poprzednim sezonie w defensywie nie raz dochodziło do fatalnych zachowań, a teraz mówi się o tym jeszcze więcej. Oczywistym jest fakt, że samą ofensywą trofeów się nie zdobędzie.

- Po co stawiać się w sytuacji, w której sam sobie fundujesz cierpienie? - zapytał Henry. - Nie możesz tylko reagować na piłkę, gdy nikt na nią nie naciska, pozwalając rywalom biegać to w lewo, to w prawo - a oni przez to w każdej akcji mają okazję. To nie jest coś, co powinieneś robić. Masz naprawiać błędy, a nie sam je tworzyć - dodał.

Widać było, że Henry jest wyraźnie poirytowany tym, w jaki sposób Flick zarządza drużyną. Tymczasem w następnej kolejce Ligi Mistrzów przed mistrzami Hiszpanii trudne zadanie. Wybiorą się bowiem na mecz wyjazdowy do Londynu, gdzie zmierzą się z Chelsea. W przypadku braku naprawy defensywy ten pojedynek może zakończyć się porażką.