Rosja wspiera największą sensację w Lidze Mistrzów. "Jesteśmy dumni"

Karabach Agdam przebijał się do fazy ligowej Ligi Mistrzów przez trzy rundy kwalifikacyjne. W fazie play-off pokonał węgierski Ferencvaros. To był jednak początek wielkich rzeczy. Później zwyciężył wyjazdowe spotkanie z Benficą Lizbona (3:2), wygrał na własnym stadionie z FC Kopenhagą (2:0). W trzeciej kolejce nastąpiła porażka z Athleticiem Bilbao (1:3), ale ostatnio Karabach znów osiągnął świetny wynik, remisując na własnym stadionie z Chelsea (2:2).

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak zakończył karierę. Jak go zapamiętamy? Żelazny: On był wielki

Karabach ma mnóstwo fanów w Rosji. "Wspólna historia"

Po czterech kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów Karabach zgromadził siedem punktów. Na ten moment zajmuje 15. miejsce w tabeli w gronie 36 drużyn. To świetny wynik dla azerskiej drużyny i oczywiście realna szansa na uzyskanie przepustki do gry w Champions League na wiosnę.

Przypomnijmy, że pierwsze osiem zespołów fazy ligowej automatycznie wchodzi do 1/8 finału, a kolejne 16 walczy w barażach o tę fazę rozgrywek.

Podczas meczu z Chelsea z perspektywy trybun rywalizację śledziło mnóstwo kibiców z Rosji. Doszło nawet do tego, że prezydent Karabachu podziękował im za doping.

- Cieszę się, że Karabach ma takie wsparcie ze strony Rosji. Zwłaszcza że dziś był dla nas ważny dzień. Chelsea to jedna z najlepszych drużyn na świecie. Jesteśmy dumni z tego, co robimy. Mamy doskonałe relacje i wspólną historię z Rosją - powiedział Gozel w wywiadzie dla korespondenta Championat Grigorija Telingatera.

Karabach z kolejną niespodzianką?

Rosja jest wykluczona z rozgrywek międzynarodowych, co oczywiście jest równoznaczne z faktem, że nie ma zespołów z tego państwa w europejskich pucharach. Jak widać, sporo fanów przerzuciło się na Karabach.

Azerowie tymczasem w piątej kolejce spróbują sprawić kolejną niespodziankę. Wybiorą się do Neapolu na pojedynek z mistrzem Włoch, który dotychczas w Lidze Mistrzów zgromadził ledwie cztery punkty. To starcie odbędzie się 25 listopada.