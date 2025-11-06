Marciniak popełnił błąd? Głośno o decyzji w hicie LM. Tak podsumowali go Niemcy

Szymon Marciniak w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów był sędzią głównym meczu Manchester City - Borussia Dortmund (4:1). I podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, o których zrobiło się głośniej za granicą.

Szymon Marciniak nie ustrzegł się kontrowersji w meczu Manchester City - Borussia Dortmund

"W 31. minucie, kiedy Jeremy Doku miał piłkę, został zatrzymany przez Serhou Guirassy'ego. Napastnik gości był wyraźnie spóźniony, a jego wyprostowana noga wylądowała prosto na stopie rywala. To było zagranie na ewidentną żółtą kartkę, a biorąc pod uwagę impet wejścia, nawet czerwoną. Tymczasem Marciniak tylko odgwizdał przewinienie. [...] (A - red.) zanim Phil Foden (drugi raz - red.) umieścił piłkę w siatce, Savinho staranował Ramy'ego Bensebainiego, (uderzając go barkiem w szczękę - red.). Brazylijczyk był w ogóle niezainteresowany piłką, mimo to polski arbiter puścił grę" - pisał Szymon Szczepanik, dziennikarz Sport.pl. To, co zrobił polski sędzia, komentowane jest w Niemczech.

Tam na tapecie jest głównie sytuacja z Gwinejczykiem Belgiem. "Czy Guirassy powinien dostać czerwoną kartkę? Popełnił lekkomyślny faul przeciwko Manchesterowi City - miał szczęście, że sędzia puścił to płazem" - ocenił serwis sport1.de. Podkreślono, że Borussia "uniknęła poważnych konsekwencji", choć cała sytuacja wyglądała poważnie.

"Gwiazdor City upadł i wyraźnie odczuwał ból. Mimo to sędzia Marciniak początkowo pozwolił na kontynuowanie gry, ale ostatecznie ją przerwał. Nie ukarał Guirassy'ego ani naganą, ani nawet czerwoną kartką. VAR najwyraźniej nie interweniował. Doku mógł kontynuować grę po krótkiej przerwie" - czytamy. A jak sport1.de ocenia decyzję polskiego arbitra. "Czerwona kartka prawdopodobnie byłaby surową decyzją. Guirassy chciał zagrać piłkę, a jego noga nie była wyciągnięta. Jednak ta akcja powinna była skutkować żółtą kartką" - uznano.

Jak jeszcze pisze się o tej sytuacji w Niemczech? "Guirassy [...] miał szczęście, że mecz nie zakończył się dla niego przedwcześnie. W polu karnym przeciwnika napastnik BVB spóźnił się z wejściem w Doku, uniósł nogę i wbił korki w goleń zawodnika "Obywateli". Jednak VAR nie poprosił sędziego Szymona Marciniaka o ponowne przyjrzenie się tej sytuacji, Guirassy uniknął kary, jedynie odgwizdano faul" - relacjonował serwis sportschau.de.

"Czy Guirassy ma szczęście, że nie zobaczy tu czerwonej kartki? (Gwinejczyk - red.) 'stempluje' Doku i uchodzi bez kartki, mimo że sędzia Szymon Marciniak kontaktuje się z VAR-em" - to fragment tekstu z portalu magazynu "Kicker", gdzie zamieszczono nagranie z tym starciem.

Dla Szymona Marciniaka był to już 58. mecz w roli sędziego głównego w Lidze Mistrzów. W ten sposób zrównał się z Kimem Miltonem Nielsenem, obaj są na trzecim miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Przed nimi są tylko Bjorn Kuipers (59) i Felix Brych (69).