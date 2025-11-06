Tak Włosi podsumowali to, co Zieliński zrobił w Lidze Mistrzów

Mogłoby się wydawać, że Inter Mediolan rozbije kopciuszka z Kazachstanu, ale tak się nie stało. Mediolańczycy zwyciężyli "tylko" 2:1, lecz kolejny triumf sprawił, że Inter jest wśród trzech drużyn, które po czterech kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów zgromadziły komplet zwycięstw. W podstawowym składzie drużyny ponownie znalazł się Piotr Zieliński. W niedzielę Polak popisał się kapitalnym golem w Serie A w starciu przeciwko Hellasowi Verona. Dobre recenzje zbiera też po środowej rywalizacji.

Zieliński zasłużył na pochwały. "Najlepszy zawodnik w linii pomocy"

We włoskich mediach tradycyjnie oceniano zawodników w skali od 1 do 10, gdzie najniższa ocena to występ poniżej krytyki, a najwyższa oznacza klasę światową. Eurosport przyznał Polakowi notę 6,5.

"Genialnym zagraniem zainicjował akcję, która poprowadziła do gola Lautaro. Jego jakość poprawiała się z każdą minutą. Ostatecznie był najlepszym zawodnikiem w linii pomocy Interu" - napisano na internetowej stronie włoskiego Eurosportu.

Temu medium wtóruje portal goal.com, który również przy nazwisku Zielińskiego wpisał 6,5. "Zieliński jest zmotywowany do gry, wezwany do uporządkowania linii pomocy. Udaje mu się to" - czytamy.

"W trakcie meczu, jak to u niego bywa, brakuje mu regularności, ale wykonuje swoje zadania i miał kilka naprawdę dobrych zagrań" - to z kolei opinia dziennikarzy "Il Mattino", gdzie również mógł liczyć na ocenę 6,5.

"Szóstka" dla Zielińskiego. "Popisy wirtuozerskie mogły go słono kosztować"

Były także portale, które nieco surowiej podeszły do występu Zielińskiego. Da się zauważyć, że Włosi zarzucają pomocnikowi Interowi, iż przeplata genialne zagrania z bardzo słabymi.

"Jeden z najbardziej aktywnych zawodników w pierwszej połowie, nawet jeśli pewne popisy wirtuozerskie mogły go drogo kosztować. W drugiej połowie kontynuował aktywną grę, ale mieszał ją z fatalnymi błędami" - napisał calciomercato.com, przyznając Zielińskiemu ocenę 6.

Taka samą notę wystawił 31-latkowi "Il Messagero". "Zaznaczył swoją obecność strzałem z krawędzi pola karnego, o którym lepiej nie pamiętać, ale zrekompensował to rozpoczęciem bramkowej akcji ładnym prostopadłym podaniem" - dodano.