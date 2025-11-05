2:0 z Ajaxem Amsterdam, 3:0 ze Slavią Praga i 4:0 z Royale Union Saint-Gilloise. Tak prezentowały się wyniki Interu Mediolan w pierwszych trzech kolejkach Ligi Mistrzów. Nic więc dziwnego, że kibice na Stadio Giuseppe Meazza spodziewali się, że w meczu czwartej kolejki mediolańczycy ponownie odniosą zwycięstwo. Zwłaszcza że po drugiej stronie stanął Kajrat Ałmaty.

Zieliński miał udział w wygranej. Inter się nie zatrzymuje

Kazachowie, absolutni debiutanci w Lidze Mistrzów, w pierwszych dwóch spotkaniach w LM przegrali wysoko. Najpierw ze Sportingiem (1:4), a następnie z Realem Madryt (0:5). W trzeciej kolejce zremisowali zaś z innym debiutantem - cypryjskim Pafos (0:0).

Faworyt środowego meczu w Mediolanie był jednak jeden. Inter, w którego podstawowym składzie po raz drugi z rzędu wybiegł Piotr Zieliński, długo musiał czekać na otwarcie wyniku. Lautaro Martinez na raty pokonał Anarbekowa, dając gospodarzom upragnione zwycięstwo.

- Ma wreszcie dobry czas Zieliński w Interze. W weekend piękny gol, dziś kapitalne podanie, które rozpoczęło akcję bramkową. Wykorzystuje kontuzję Mychitariana i pracuje na wyjściowy skład na stałe - pisał dziennikarz Eleven Sports Piotr Dumanowski na swoim profilu na portalu X.

Po zmianie stron doszło do sporej niespodzianki. Po dośrodkowaniu Ofri Arad kompletnie niekryty wyskoczył w polu karnym i strzałem głową doprowadził do wyrównania. Radość gości trwała 12 minut.

Carlos Augusto wykorzystał podanie od Francesco Pio Esposito i wyprowadził Inter na prowadzenie. Prowadzenie, którego nie oddał już do końca spotkania. Mediolańczycy wygrali i tym samym dołączyli do Arsenalu i Bayernu. Są jednym z trzech zespołów z kompletem 12 punktów po czterech kolejkach fazy ligowej.

W najbliższym spotkaniu podopieczni Cristiana Chivu zagrają z Lazio. Mecz został zaplanowany na niedzielę 9 listopada na 20:45. Po tym starciu piłkarze rozjadą się na zgrupowania reprezentacji narodowych.