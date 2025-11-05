Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

90 minut Zielińskiego w Lidze Mistrzów. Tak poradził sobie Polak
Piotr Zieliński rozegrał 90 minut w meczu czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów i miał swój udział w wygranej Interu Mediolan z Kajratem Ałmaty (2:1). Gospodarze dołączyli do Bayernu i Arsenalu - są jednym z trzech zespołów z kompletem punktów.
Mecz Inter - Kairat
screen

2:0 z Ajaxem Amsterdam, 3:0 ze Slavią Praga i 4:0 z Royale Union Saint-Gilloise. Tak prezentowały się wyniki Interu Mediolan w pierwszych trzech kolejkach Ligi Mistrzów. Nic więc dziwnego, że kibice na Stadio Giuseppe Meazza spodziewali się, że w meczu czwartej kolejki mediolańczycy ponownie odniosą zwycięstwo. Zwłaszcza że po drugiej stronie stanął Kajrat Ałmaty.

Zobacz wideo Młodzi piłkarze zdobywają Wisłę "Nie dzieje się to bez przyczyny"

Zieliński miał udział w wygranej. Inter się nie zatrzymuje

Kazachowie, absolutni debiutanci w Lidze Mistrzów, w pierwszych dwóch spotkaniach w LM przegrali wysoko. Najpierw ze Sportingiem (1:4), a następnie z Realem Madryt (0:5). W trzeciej kolejce zremisowali zaś z innym debiutantem - cypryjskim Pafos (0:0). 

Faworyt środowego meczu w Mediolanie był jednak jeden. Inter, w którego podstawowym składzie po raz drugi z rzędu wybiegł Piotr Zieliński, długo musiał czekać na otwarcie wyniku. Lautaro Martinez na raty pokonał Anarbekowa, dając gospodarzom upragnione zwycięstwo.

- Ma wreszcie dobry czas Zieliński w Interze. W weekend piękny gol, dziś kapitalne podanie, które rozpoczęło akcję bramkową. Wykorzystuje kontuzję Mychitariana i pracuje na wyjściowy skład na stałe - pisał dziennikarz Eleven Sports Piotr Dumanowski na swoim profilu na portalu X.

Po zmianie stron doszło do sporej niespodzianki. Po dośrodkowaniu Ofri Arad kompletnie niekryty wyskoczył w polu karnym i strzałem głową doprowadził do wyrównania. Radość gości trwała 12 minut.

Carlos Augusto wykorzystał podanie od Francesco Pio Esposito i wyprowadził Inter na prowadzenie. Prowadzenie, którego nie oddał już do końca spotkania. Mediolańczycy wygrali i tym samym dołączyli do Arsenalu i Bayernu. Są jednym z trzech zespołów z kompletem 12 punktów po czterech kolejkach fazy ligowej.

W najbliższym spotkaniu podopieczni Cristiana Chivu zagrają z Lazio. Mecz został zaplanowany na niedzielę 9 listopada na 20:45. Po tym starciu piłkarze rozjadą się na zgrupowania reprezentacji narodowych.

  • Inter Mediolan 2:1 Kajrat Ałmaty (1:0)
  • Gole: Lautaro Martinez' 45, Carlos Augusto' 67 - Ofri Arad' 56
  • Inter: Sommer (gk) - Bisseck (80' Akanji), de Vrij, Carlos Augusto - Dumfries, Frattesi (63' Sucić), Barella (71' Calhanoglu), Zieliński, Dimarco - Martinez (k) (46' Bonny), Esposito (71' Thuram)
  • trener: Cristian Chivu
  • Kajrat: Anarbekow (gk) - Mrynskij, Szirobokow, Sorokin, Mata - Kasabulat (76' Sadybekow), Arad (71' Baybek) - Gromyko (46' Tapałow), Jorginho (76' Zaria), Satpajew, Edmilson (71' Ricardinho)
  • trener: Rafael Urazbakhtin
  • Stadio Giuseppe Meazza, Mediolan
  • sędziował: Godinho (Portugalia)
  • żółte kartki: Nicolo Barella - Jorginho

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?