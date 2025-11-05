Szczęsny zobaczył, kto pojawił się na meczu Barcelony. Musiał się przywitać

FC Barcelona wygrała dwa z trzech meczów w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Katalończycy pokonali Newcastle United (2:1) i Olympiakos Pireus (6:1), ale przegrali z Paris Saint-Germain (1:2). W środę 5 listopada zespół Hansiego Flicka podejmuje drużynę Club Brugge. Przed spotkaniem doszło do miłego, polskiego spotkania. Głos zabrał Mateusz Borek.
- Po raz 79. na poziomie Ligi Mistrzów dziś zagra Wojtek Szczęsny. Podbiegł przed chwilą tu do nas, przywitał się. Widać w nim niesamowitą energię, taką radość. Ma wspaniałe życie... wspaniałe życie rodzinne, wspaniałe życie w Barcelonie, no i przede wszystkim dostał coś nieoczekiwanego jeszcze od piłki nożnej - powiedział komentator, którego słowa cytuje profil TVP Sport na portalu X.
Wybiegając na rozgrzewkę przed środowym meczem z Clubem Brugge polski bramkarz spostrzegł, że przy linii bocznej stoją jego rodacy. Ekipa komentatorska Telewizji Polskiej - Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski - mogła liczyć na serdeczne i ciepłe przywitanie ze strony Szczęsnego. Polski bramkarz wyściskał komentatora i eksperta publicznego nadawcy. Zamienił z nimi kilka słów, zanim dołączył do swojego zespołu.
Szczęsny to jedyny Polak w pierwszym składzie Barcelony na środowy mecz. Spotkanie w gronie rezerwowych rozpoczął Robert Lewandowski.
Relację na żywo z meczu Club Brugge - FC Barcelona mogą Państwo śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej. Jest ona dostępna w tym miejscu.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!