Nie mają litości dla Szczęsnego. Tak ocenili to, co zrobił w meczu Barcelony

Barcelona Hansiego Flicka charakteryzuje się tym, że jej linia obrony gra bardzo wysoko. I czasem to się mści. Nie inaczej było dzisiaj, bo Club Brugge prowadzi po pierwszej połowie 2:1 po dwóch bramkach, które padły głównie dzięki lukom utworzonym przez ulubioną taktykę niemieckiego szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef WADA o Enhanced Games, igrzyskach dopingowiczów: Cyrk i makiawelizm. To jest narażanie ludzi na śmierć

Hiszpanie bezlitośni dla Barcelony i Szczęsnego. "Straszna pierwsza połowa"

Gol na 1:0 z 6. minuty? Carlos Forbs unika spalonego, pędzi w stronę bramki pilnowanej przez Wojciecha Szczęsnego i obok siebie nie ma żadnego obrońcy. Musi jedynie dograć do wbiegającego w pole karne Nicolo Tresoldiego.

Barcelona szybko wyrównała, ale już w 17. minucie jest 2:1 dla gospodarzy. Tym razem bohaterem od początku do końca jest Forbs, który przebiega połowę boiska i strzela gola w sytuacji sam na sam.

"Barcelona płaci za błędy w obronie" - komentuje pierwszą połowę "Marca", która pisze, że Club Brugge "korzystało z każdej akcji, każdej kontry". A jak gazeta ocenia Wojciecha Szczęsnego? "Polski bramkarz wciąż walczy o zachowanie czystego konta w tym sezonie... i dzisiaj znów się nie uda" - podsumowali.

"Obrona Barcelony nie działa" - pisze brutalnie "Sport" w swojej ocenie. Kataloński dziennik nie ma też litości dla polskiego bramkarza, któremu wystawił tylko ocenę 3/10 - najgorszą w zespole. "To były dwie sytuacje sam na sam, ale wydaje się, że w obu mógł zrobić więcej. Z tak wysoko ustawioną linią obrony bramkarz musi grać znacznie wyżej. Straszna pierwsza połowa" - dodaje gazeta.

"Zamieszany" - pisze o Szczęsnym "Mundo Deportivo", które zwraca uwagę na to, że z trzech strzałów na bramkę Polaka do siatki wpadły dwa.

W tym samym czasie w Belgii trwa święto. "Nieuwsblad" pisze o sensacji oraz żelaznej obronie Club Brugge, a "Le Soir" uważa, że szykuje się piękna noc na stadionie Jan Breydel.