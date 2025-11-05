FC Barcelona w środowy wieczór rozegra kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Tym razem jej rywalem będzie Club Brugge. Jedną z pierwszoplanowych postaci powinien być Lamine Yamal, który mógłby znacznie pobić rekord najdroższego transferu w historii piłki nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Yamal deklasuje. Ponad 300 mln euro

"Dzisiaj CIES opublikował badanie klasyfikujące potencjalne kwoty transferowe 113 piłkarzy poniżej 20 roku życia grających w 25 ligach. Wartość każdego z nich to co najmniej 10 milionów euro każdy. Ta kwota oczywiście gwałtownie rośnie w przypadku najbardziej uznanych nazwisk. Premier League jest najliczniej reprezentowaną ligą z 23 piłkarzami, następnie Bundesliga (16) i Ligue 1 (11)" - tłumaczy portal footmercato.net.

Spośród wszystkich zawodników pierwsze miejsce zajął Lamine Yamal. Choć brzmi to jak szaleństwo, 18-latek na dziś jest wart 349,6 mln euro.

"Uczyniłoby go to najdroższym piłkarzem w historii piłki nożnej, znacznie przewyższając rekord Neymara wynoszący 222 mln euro" - zauważa portal.

Trudno przypuszczać, by Barcelona zdecydowała się w ogóle podjąć rozmowy o ewentualnej sprzedaży skrzydłowego. Nie wiadomo nawet, czy byłby chętny gotowy wyłożyć tak kolosalne pieniądze na taki transfer. Yamal to dziś główna gwiazda katalońskiego klubu i jego ambasador na całym świecie.

Lamine Yamal w dotychczasowych 115 meczach dla Barcelony zdobył 29 goli i zaliczył 39 asyst. Jest 23-krotnym reprezentantem Hiszpanii, dla której zdobył sześć goli. W 2024 roku sięgnął po mistrzostwo Europy.

Warto dodać, że na kolejnych miejscach na podium - według CIES - znaleźliby się Estevao, który kosztowałby potencjalnego nabywcę około 118,1 mln euro, a także Pau Cubarsi - 112,7 mln.