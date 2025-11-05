UEFA Youth League to juniorskie zaplecze Ligi Mistrzów, które daje szansę młodym piłkarzom do rywalizacji na międzynarodowym poziomie. Taką szansę otrzymała między innymi Legia Warszawa, która w dwumeczu II rundy tych rozgrywek pokonała Fiorentinę.

Legia świętuje. Włoski gigant pokonany

Warszawianie w pierwszym meczu II rundy ścieżki mistrzowskiej UEFA Youth League poradzili sobie z Fiorentiną, wygrali wówczas u siebie aż 4:1. Gole zdobywali Samuel Kovacik (dwa trafienia), Przemysław Mizera oraz Cyprian Pchełka. Dla Włochów trafił Brando Mazzeo. Rewanż został rozegrany w środowy popołudnie we Włoszech.

Legia szybko, bo już w 12. minucie objęła prowadzenie po golu Kovacika. Do szybkiego wyrównania doprowadził Mevale Kone, a prowadzenie Włochom dał Carlo Evangelista, który w 32. minucie pokonał polskiego bramkarza.

Wydawało się, że sytuacja Legii skomplikuje się w 71. minucie, gdy Jan Leszczyński został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Chwilę później pechową interwencją popisał się jednak Stefano Maiorana, kierując piłkę do własnej bramki.

Ten sam zawodnik zdążył się zrehabilitować za samobójcze trafienie, ale jego gol w 84. minucie był ostatnim tego popołudnia. Fiorentina, która mecz kończyła w dziesiątkę po czerwonej kartce Brando Dolfiego, wygrała 3:2, ale to nie wystarczyło do wyeliminowania Legii.

W kolejnej rundzie warszawianie zmierzą się ze zwycięzcą pary KA Akureyri z Islandii i PAOK Saloniki z Grecji. Pierwsze spotkanie Legia zagra 26 listopada w roli gościa. Rewanż odbędzie się 10 grudnia w Polsce.