Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

6:4 i jest awans! Legia pokonała włoskiego giganta
Legia Warszawa zameldowała się w III rundzie UEFA Youth League. Warszawianie w dwumeczu pokonali włoską Fiorentinę. W obu spotkaniach strzelili jej łącznie sześć goli. W rewanżu nie zabrakło emocji.
Legia - Fiorentina
screen YT

UEFA Youth League to juniorskie zaplecze Ligi Mistrzów, które daje szansę młodym piłkarzom do rywalizacji na międzynarodowym poziomie. Taką szansę otrzymała między innymi Legia Warszawa, która w dwumeczu II rundy tych rozgrywek pokonała Fiorentinę. 

Zobacz wideo Młodzi piłkarze zdobywają Wisłę "Nie dzieje się to bez przyczyny"

Legia świętuje. Włoski gigant pokonany

Warszawianie w pierwszym meczu II rundy ścieżki mistrzowskiej UEFA Youth League poradzili sobie z Fiorentiną, wygrali wówczas u siebie aż 4:1. Gole zdobywali Samuel Kovacik (dwa trafienia), Przemysław Mizera oraz Cyprian Pchełka. Dla Włochów trafił Brando Mazzeo. Rewanż został rozegrany w środowy popołudnie we Włoszech.

Legia szybko, bo już w 12. minucie objęła prowadzenie po golu Kovacika. Do szybkiego wyrównania doprowadził Mevale Kone, a prowadzenie Włochom dał Carlo Evangelista, który w 32. minucie pokonał polskiego bramkarza.

Wydawało się, że sytuacja Legii skomplikuje się w 71. minucie, gdy Jan Leszczyński został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Chwilę później pechową interwencją popisał się jednak Stefano Maiorana, kierując piłkę do własnej bramki.

Ten sam zawodnik zdążył się zrehabilitować za samobójcze trafienie, ale jego gol w 84. minucie był ostatnim tego popołudnia. Fiorentina, która mecz kończyła w dziesiątkę po czerwonej kartce Brando Dolfiego, wygrała 3:2, ale to nie wystarczyło do wyeliminowania Legii. 

W kolejnej rundzie warszawianie zmierzą się ze zwycięzcą pary KA Akureyri z Islandii i PAOK Saloniki z Grecji. Pierwsze spotkanie Legia zagra 26 listopada w roli gościa. Rewanż odbędzie się 10 grudnia w Polsce.

  • Fiorentina 3:2 Legia Warszawa (2:1)
    Gole:Trapani' 15, Evangelista' 32, Maiorana' 84 - Kovacik' 12, Maiorana' 74sam
  • Fiorentina: Dolfi (gk) - Trapani (81' Sturli), Turnone (81' Melai), Kospo, Evangelista - Angiolini (62' Atzeni), Bonanno (70' Maiorana), Keita - Kone (62' Mazzeo), Braschi, Bertolini
  • Legia: Bienduga (gk) - Chojecki (59' Foks), Leszczyński, Lauryn - Kosiorek, Mozie, Ruszkiewicz (68' Przybyłko), Mikanowicz - Pchełka (90' Wyganowski), Mizera, Kovacik (60' Piasta)
  • żółte kartki: Braschi, Bertolini, Maiorana - Leszczyński, Bienduga
  • czerwone kartki: Dolfi' 90 - Leszczyński' 71

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?