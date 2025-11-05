Oto skład Barcelony na mecz z Club Brugge! Co z Lewandowskim?

Powrót na stronę główną
Hiszpańskie media zastanawiały się, kto zagra w ataku FC Barcelony w środowym, wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge (godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl). Wiadomo już, jaką decyzję podjął trener Hansi Flick.
Fot. REUTERS/Albert Gea

FC Barcelona po trzech kolejkach nie była w najlepszej "8" Ligi Mistrzów, która gwarantuje bezpośredni awans do 1/8 finału. Drużyna Hansiego Flicka wygrała na wyjeździe z Newcastle 2:1, przegrała u siebie z PSG 1:2 i rozgromiła Olympiakos 6:1. 

Tak FC Barcelona zagra z Club Brugge

Teraz FC Barcelona w środowy wieczór zmierzy się w czwartej kolejce na wyjeździe z Club Brugge. Hiszpańskie media, typując skład drużyny, praktycznie jedyną wątpliwość miały, kto zagra w środku ataku. Jedne pisały, że wystąpi Robert Lewandowski, a inne, że w wyjściowej "11" znajdzie się Ferran Torres. Dziennik "AS" sugerował również, że wystąpi zarówno Lewandowski, jak i Ferran Torres, a Marcus Rashford znajdzie się na ławce rezerwowych. 

Ostatecznie trener Hansi Flick zdecydował, że w ataku FC Barcelony na mecz z Club Brugge zagrają Lamine Yamal, Ferran Torres oraz Marcus Rashford. Robert Lewandowski znalazł się tylko na ławce. 

Niespodziewanie w środku obok Garcii wystąpi Araujo. Większość hiszpańskich mediów uważała, że duet stoperów utworzy: Garcia-Cubarsi. 

W wyjściowej jedenastce znów w bramce zagra Wojciech Szczęsny. Prawdopodobnie będzie to jego ostatni mecz przed powrotem podstawowego bramkarza - Joana Garcii. Hiszpańskie media pisały, że Garcia wróci na kolejne spotkanie - w lidze 9 listopada na wyjeździe z Celtą Vigo. 

Mecz czwartej kolejki Champions League: Club Brugge - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Oto skład FC Barcelony: 

  • Szczęsny - Kounde, Araujo, Garcia, Balde - Casado, de Jong - Yamal, Fermin Lopez, Rashford - Torres.

Rezerwowi: Kochen, Aller (bramkarze) - Cubarsi, Martin, Espart, Bernal, Olmo, Dro, Roony, Lewandowski. 

