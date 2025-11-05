Lewandowski czeka na to 16 lat. Szansa na wielki rewanż w Lidze Mistrzów

FC Barcelona w trzech kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów zgromadziła sześć punktów. Teraz przed mistrzami Hiszpanii pojedynek wyjazdowy z Club Brugge. Belgowie jak na razie mają na swoim koncie trzy "oczka". Nie można wykluczyć, że w podstawowym składzie na to starcie wyjdzie Robert Lewandowski. W niedzielę Polak zanotował pierwsze minuty po kontuzji. Wszedł na boisko w drugiej połowie potyczki z Elche wygranej przez Barcelonę 3:1. Mecz w Belgii będzie miał dla 37-latka dodatkowy smaczek.
Dziennik "Marca" wrócił wspomnieniami do tego, co działo się... 16 lat temu. Wówczas Lewandowski grał przeciwko Club Brugge, lecz jeszcze jako piłkarz Lecha Poznań. Oba kluby rywalizowały o fazę grupową Ligi Europy - rozgrywek, które zastąpiły Puchar UEFA.
W pierwszym starciu IV rundy eliminacji Lechici zwyciężyli na stadionie we Wronkach 1:0. Jedynego gola strzelił Sławomir Peszko. W rewanżu po podstawowym czasie gry na tablicy świetlnej widniał rezultat 1:0 dla Club Brugge. Sędzia zarządził zatem dogrywkę, a ta również nie dała rozstrzygnięcia.
Doszło zatem do rzutów karnych. Belgowie wygrali 4:3, a Lewandowski był tym piłkarzem, który nie trafił do siatki. Lech nie zagrał zatem w Lidze Europy w sezonie 2009/10, a wtedy jeszcze nikt nie przewidywał, że "Lewy" stanie się zawodnikiem światowej klasy i będzie grał przeciwko wielu silniejszym rywalom od Club Brugge.
"Polski napastnik stoi przed poważnym wyzwaniem. Musi zainaugurować swoje konto w Lidze Mistrzów w tym sezonie i strzelić pierwszego gola w karierze przeciwko Club Brugge, drużynie, która 16 lat temu wyeliminowała go z europejskich pucharów" - podsumowała "Marca".
Z Lecha Poznań Lewandowski przeszedł w 2010 roku do Borussii Dortmund. Później grał w Bayernie Monachium, a od 2022 roku jest piłkarzem FC Barcelony. W każdym z tych trzech zagranicznych klubów strzelał gole w Lidze Mistrzów. W tym sezonie jeszcze jednak nie miał okazji trafić do siatki w tych rozgrywkach.
Wydaje się, że w środę będzie ku temu dogodna okazja, choć z pewnością FC Barcelona nie może lekceważyć zespołu z Belgii.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!