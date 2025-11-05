Liga Mistrzów. O której gra FC Barcelona? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W 4. kolejce Ligi Mistrzów kibice obejrzeli bądź obejrzą prawdziwe hity. W jednym z nich Liverpool pokonał Real Madryt 1:0 po trafieniu Alexisa Mac Allistera. To spora niespodzianka, porównując formy obu zespołów. Królewscy są pierwsi w lidze i do tej pory szli jak burza przez Champions League. Z kolei Liverpool popadł w ogromne problemy i choć wygrał ostatnie starcie z Aston Villą, to poległ w poprzednich czterech potyczkach ligowych. W środę także na kibicó czekają prawdziwe szlagiery. Jeden z nich poprowadzi Szymon Marciniak - mowa oczywiście o pojedynku Manchesteru City z Borussią Dortmund.

FC Barcelona powalczy w Lidze Mistrzów

Do gry wchodzi także FC Barcelona, która zmierzy się z Club Brugge. Belgowie bardzo dobrze sobie radzą w lidze - plasują się na drugim miejscu. Z kolei w Lidze Mistrzów już nie idzie im tak dobrze - polegli z Bayernem 0:4 i z Atalantą 1:2. Co ciekawe, dali radę pokonać AS Monaco w pierwszej kolejce 4:1.

Z kolei FC Barcelona wygrała z Olympiakosem 6:1 i Newcastle 2:1 oraz poległa z PSG 1:2. Teraz Duma Katalonii będzie chciała potwierdzić dobrą formę w Brugii. Hiszpańskie media od rana trąbią, że Belgowie "nie są łatwym rywalem", tylko "realnym zagrożeniem" dla Barcy. "Dobra Barca oczywiście nie powinna się tak bardzo przejmować przeciwnikiem, a skupić się na maksymalnym wykorzystaniu własnych atutów, aby pokazać swoją wyższość" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Według prognoz hiszpańskich mediów tylko według "Marki" i "AS-a" Robert Lewandowski wystąpi w pierwszym składzie. W przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego, który wskoczył do składu za Joana Garcię i mimo że ten już trenuje z drużyną, to zdaniem hiszpańskich mediów, zobaczymy Polaka między słupkami.

Kiedy i gdzie oglądać mecz FC Barcelony w Lidze Mistrzów? Dobre wieści dla polskich kibiców!

Czy Robert Lewandowski zagra z Club Brugge od pierwszej minuty? Czy FC Barcelona pokona belgijską drużynę, a może to niżej notowany rywal wygra z mistrzem Hiszpanii? Tego przekonamy się już o godz. 21:00. Wtedy rozpocznie się mecz Club Brugge - FC Barcelona.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie TVP 1, TVP Sport i Canal+ Extra 1. Ten mecz będzie dostępny także online w internecie - na stronie sport.tvp.pl oraz w Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). To spotkanie poprowadzi Anthony Taylor.