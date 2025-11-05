"Najlepszy pomeczowy wywiad w historii". Tak Van Dijk wspominał mecz z Legią

Liverpool pokonał Real Madryt 1:0 po golu Alexisa Mac Allistera. "Nadeszła 61. minuta i Szoboszlai dograł z rzutu wolnego do Mac Allistera, który z bliskiej odległości oddał celny strzał głową. W końcu kapitalnie dysponowany Courtois został pokonany" - relacjonował Hubert Rybkowski ze Sport.pl. The Reds dominowali w tym spotkaniu i mogli strzelić więcej goli, ale w kapitalnej dyspozycji był Thibaut Courtois, który wielokrotnie ratował swoją drużynę przed stratą gola.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wilkowicz o powrocie Goncalo Feio: Wielu się przy nim poparzyło

Van Dijk komentuje zwycięstwo z Realem Madryt. "Wspólnie to zrobiliśmy"

Po spotkaniu Virgil Van Dijk udzielił wywiadu Michałowi Żyro - ekspertowi Canal+. Piłkarz Liverpoolu został zapytany o to, czy atmosfera na Enfield była kluczowa w tym spotkaniu. - Nie powiedziałbym, że to był klucz, ale na pewno był to bardzo ważny element. Wspólnie to zrobiliśmy, a atmosfera była świetna - zapewnił.

- Czasem graliśmy wysokim pressingiem, a czasem cofaliśmy się do niskiego bloku. Trzeba było dobrze bronić i myślę, że zrobiliśmy to bardzo solidnie - dodał.

Solidnie Liverpool się spisywał również podczas stałych fragmentów gry. - Mamy jakość i pozwala nam ona zagrozić każdemu rywalowi. Dziś też to pokazaliśmy. Courtois wybronił kilka dobrych okazji, ale mimo to byliśmy groźni i to miało znaczenie.

Michał Żyro przypomniał Van Dijkowi ich ostatnie spotkanie

Na koniec mężczyźni ucięli sobie pogawędkę. Michał Żyro zdradził, że przed wywiadem Virgil Van Dijk pytał go, skąd jest. Ten odpowiedział, że z Polski i przypomniał, że to nie jest ich pierwsze spotkanie. - Graliśmy przeciwko sobie w jednym meczu - Ty w Celticu, a ja w Legii Warszawa.

- Pamiętam ten mecz, naprawdę. Atmosfera była niesamowita, a wszyscy na trybunach ubrani na biało. Chyba ten mecz zakończył się 2:2? - zaczął Van Dijk.

Żyro poprawił go, że w pierwszym meczu było 4:1, choć Legia nie wykorzystała dwóch rzutów karnych. - Pamiętam głównie atmosferę, była naprawdę wyjątkowa. Grałeś tam, a teraz jesteś ekspertem (śmiech). Miło Cię widzieć - podkreślił.

Żyro później przypomniał Van Dijkowi sytuację z czerwoną kartką i grą Bartosza Bereszyńskiego, która pozwoliła Celticowi awansować do kolejnej rundy. - Naprawdę miło Cię spotkać. Czyli wtedy strzeliłeś dwa gole, a teraz przeprowadzasz ze mną wywiad? - kontynuował Holender.

Zobacz też: Wielkie poruszenie wokół Yamala. Lewandowski nie mógł dłużej milczeć

Na to ekspert Canal+ odpowiedział: - Tak, potem trafiłem do Wolverhampton, ale doznałem poważnej kontuzji kolana - zakończył.

Już w niedzielę 9 listopada czeka nas kolejny hit z udziałem Liverpoolu. The Reds zmierzą się z Manchesterem City. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie Canal+ Extra 1.