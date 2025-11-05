Barbarzyński faul w hicie LM. Burza w sieci. "Byłoby to tragiczne"

Obok starcia Realu Madryt z Liverpoolem, mecz PSG z Bayernem był największym hitem wtorkowego wieczoru w Lidze Mistrzów. Mistrz Niemiec niespodziewanie dominował obrońców tytułu na stadionie Parc des Princes. Już w 4. minucie wyszedł na prowadzenie, a 32. minucie było 2:0. Obie bramki strzelił Luis Diaz. Jeszcze w pierwszej połowie Kolumbijczyk zachował się jednak bardzo nieodpowiedzialnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak zakończył karierę. Jak go zapamiętamy? Żelazny: On był wielki

Diaz zakończył sezon Hakimiego? Brutalny faul

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry w pierwszej połowie Diaz wszedł wślizgiem w nogi Hakimiego. Od razu dało się dostrzec, że było to potencjalnie wejście na czerwoną kartkę. Obrońca PSG utonął w łzach, potrzebował asysty przy zejściu z boiska, a sędzia faktycznie wyrzucił piłkarza Bayernu z boiska. Co dodawało okolicznościom absurdu - Hakimi został w ten sposób potraktowany w dzień swoich 27. urodzin.

ZOBACZ TEŻ: Haaland nagle zaczął mówić o Messim i Ronaldo. "Nie ma szans"

Po przerwie PSG próbowało odrabiać straty, ale zdołało strzelić tylko jednego gola (za sprawą Gonzalo Ramosa) i mecz zakończył się 2:1 dla gości. To jednak nie tylko o wyniku czy bramkach mówiło się po ostatnim gwizdku, a właśnie sytuacji z Hakimim oraz Diazem. Na portalu "X" wielu ekspertów zauważyło, że Kolumbijczyk zachował się skandalicznie.

- To jedno z najbardziej nieprzemyślanych wejść, jakie kiedykolwiek widziałem. Luis Diaz mógł na dobrą sprawę zakończyć sezon Achrafa Hakimiego... i szczytowy moment jego kariery. Co on najlepszego zrobił? - zapytał dziennikarz Zach Lowy. - To wyglądało bardzo źle. Jest spora szansa, że Hakimi opuści Puchar Narodów Afryki, który wreszcie odbędzie się w jego ojczyźnie. Byłoby to tragiczne - podkreślił natomiast włoski reporter Tancredi Palmeri.

Przed przerwą reprezentacyjną PSG rozegra jeszcze jedno spotkanie - 9 listopada z Lyonem w Ligue 1.