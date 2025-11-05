Wielkie poruszenie wokół Yamala. Lewandowski nie mógł dłużej milczeć

- Trenuję na bardzo wysokim poziomie i jeśli gramy zespołowo, napastnikom jest bardzo łatwo. Jeśli będziemy ciężko pracować, efekty przyjdą same - mówił Robert Lewandowski na konferencji prasowej przed wyjazdowym meczem FC Barcelony z Clubem Brugge w Lidze Mistrzów. Polak, który wrócił do gry w niedzielnym spotkaniu ligowym z Elche (3:1), dostał też pytanie o klubowego kolegę.

Robert Lewandowski dostał pytanie o Lamine'a Yamala. Tak odpowiedział. "Nie rozmawiam"

O Laminie Yamalu w ostatnim czasie jest głośno przede wszystkim z powodów pozasportowych. Zamiast o boiskowych popisach 18-latka pisze się i mówi o jego złośliwościach wobec Realu Madryt przed El Clasico (a Barcelona przegrała 1:2), rozstaniu z dziewczyną czy domniemanych problemach zdrowotnych. W związku z tym dziennikarze zapytali Polaka, czy jakoś doradza dużo młodszemu koledze.

Lewandowski wydaje się trzymać rękę na pulsie, ale nie roztrząsał tematu. - Rozmawiam z nim od dawna, ale teraz mogę powiedzieć tyle, że nie rozmawiam o Laminie. On potrzebuje spokoju, ja mówię o sobie - stwierdził (cytaty za "Mundo Deportivo").

Hansi Flick komentuje sytuację Lamine'a Yamala. "To nie mój problem"

Polski napastnik pojawił się na konferencji obok trenera Hansiego Flicka, którego pytano o możliwą operację 18-latka. - To nie mój problem. Dla nas najważniejsze jest to, że zagrał świetny mecz (z Elche, strzelił gola - red.) i dobrze trenował. Musimy ciężko pracować, a jeśli będzie mógł grać, to będzie grał - oznajmił Niemiec. Na razie Yamal pozostaje do jego dyspozycji.

Mecz FC Barcelony z Clubem Brugge w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany w środę 5 listopada o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.