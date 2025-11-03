W 4. kolejce Ligi Mistrzów czekają nas prawdziwe hity. Rywalizować ze sobą będą m.in. Liverpool z Realem Madryt czy PSG z Bayernem Monachium. Ciekawie też się zapowiada mecz Manchesteru City z Borussią Dortmund.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Marciniak winnym porażki Barcelony? Kosecki: Oni są wiecznie obrażeni

Szymon Marciniak doceniony. Poprowadzi hit Ligi Mistrzów

UEFA na swojej oficjalnej stronie ogłosiła, że ten z ostatnich wymienionych meczów - Manchester City - Borussia Dortmund poprowadzi Szymon Marciniak. Polski arbiter prowadził już mecz Borussii Dortmund i piłkarze tej drużyny na pewno dobrze go wspominają. Marciniak gwizdał ich mecz z Athletikiem Bilbao, który wygrali 4:1 i na pewno będą liczyli, że ponownie przyniesie im szczęście.

To będzie trzeci mecz Polaka w tegorocznej fazie ligowej Champions League. Poza tym Marciniak sędziował starcie Newcastle - Benfica oraz dwa spotkania w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Razem z Marciniakiem do Anglii polecą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, jako asystenci liniowi. Sedzią technicznym będzie Paweł Raczkowski, a VAR obsługiwać będą Tomasz Kwiatkowski i Piotr Lasyk.

Zobacz też: Kane idzie po rekord Lewandowskiego. Właśnie przebił Messiego i Ronaldo

Mecz Manchester City - Borussia Dortmund odbędzie się w środę 5 listopada o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Canal+ Extra 2 oraz w internecie na Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).

Szymon Marciniak nie będzie jedynym Polakiem, który poprowadzi mecz Ligi Mistrzów

Co ciekawe wtorkowy mecz (4.11) Bodo/Glimt AS Monaco poprowadzi sędzia Damian Sylwestrzak, który 18 września zadebiutował w Lidze Mistrzów. Poprowadził on wówczas spotkanie Sportingu z Kajratem Ałmaty, wygrane przez Portugalczyków 4:1.

Wspierać go na linii będą Paweł Sokolnicki i Adam Karasewicz, a Piotr Lasyk oraz Tomasz Kwiatkowski będą siedzieć na VAR.