Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po środowych meczach!

Środę z Ligą Mistrzów zaczęliśmy w Stambule i Bilbao. W Turcji Galatasaray dość łatwo uporało się z norweskim Bodo/Glimt. Już do przerwy było 2:0 po dublecie Victora Osimhena, a po przerwie obie strony dały sobie "po razie", co skończyło się zwycięstwem "Galaty" 3:1. Za to w Kraju Basków końca dobiegła seria zwycięstw Karabachu Agdam. Azerowie wygrali oba dotychczasowe mecze w fazie ligowej Ligi Mistrzów, ale choć prowadzili 1:0 już w 1. minucie, Athletic Bilbao odwrócił losy spotkania i wygrał 3:1. W bramce Karabachu pełny mecz rozegrał Mateusz Kochalski.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów z pierwszym zwycięstwem w sezonie 2025/26. Artur Szalpuk: W pierwszym secie nie było nas na boisku

Real uderzył raz, za to porządnie

Największym hitem tej kolejki LM bezsprzecznie było starcie Realu Madryt z Juventusem. Może nie aż tak wielkie starcie jak kiedyś, szczególnie z uwagi na słabsze lata Włochów, ale wciąż rozgrzewające. Sam mecz nie był zły. Real dominował, turyńczycy polowali na kontry. Na gola musieliśmy jednak poczekać do drugiej połowy, gdy w 57. minucie Jude Bellingham dobił strzał Viniciusa Juniora. To był pierwszy i ostatni gol w tym spotkaniu. Real zwyciężył, dzięki czemu ma komplet punktów. Juventus za to nie ma nawet zwycięstwa, ani miejsca w Top 24 na ten moment.

Anglicy zaszaleli. Z jednym wyjątkiem

Miły wieczór mieli kibice z Anglii. Chelsea już w pierwszej połowie pokazała Ajaxowi Amsterdam, dlaczego Holendrzy pozostaną z zerem na koncie. Do przerwy było 4:1 (Ajax od 15. minuty grał w 10-ciu), a po niej rywali dobił Tyrique George. Dobił i przyspawał do ostatniego miejsca w stawce. Liverpool do Frankfurtu pojechał z serią aż czterech porażek z rzędu. W powietrzu zawisła piąta, gdy Rasmus Kristensen w 26. minucie trafił na 1:0 dla Eintrachtu.

Jednak "The Reds" się wściekli i jeszcze w pierwszej połowie trzykrotnie znajdowali drogę do siatki rywali. Jak się przełamywać, to po całości. Liverpool dobił jeszcze rywali dwoma kolejnymi golami i w efekcie wskoczył na dziesiąte miejsce w tabeli, tuż przed Chelsea. Tottenham z kolei jako jedyny z angielskich klubów nie prowadził do przerwy, a potem jako jedyny z nich nie wygrał. Ich mecz z AS Monaco zakończył się bezbramkowym remisem. Boli obie strony, bo "Spurs" są najniżej z angielskich klubów (15. miejsce), a Monaco jest dopiero na 27. miejscu.

Bronić jednobramkowej przewagi w dziesięciu? Niełatwa sprawa

Co się tyczy pozostałych spotkań, Bayern Monachium bez kłopotu zdmuchnął Club Brugge z powierzchni ziemi. Monachijczycy wygrali aż 4:0 i dołączyli do grona zespołów, które mają komplet punktów po trzech kolejkach. Niezbyt liczne to grono, bo oprócz Bayernu są w nim tylko PSG, Inter Mediolan, Real Madryt oraz Arsenal. Liderem pozostało PSG.

Olympique Marsylia do przerwy prowadziła 1:0 ze Sportingiem Lizbona, ale w końcówce pierwszej połowy Emerson uznał, że tak łatwo to nie będzie i za symulowanie faulu dostał drugą żółtą kartkę. Idiotyczne zachowanie kosztowało jego zespół słono, bo przegrali 1:2, przez co zamiast np. na ósmym miejscu, są na osiemnastym. Za to w meczu Atalanty Bergamo ze Slavią Praga obejrzeliśmy ponad 30 strzałów, ale jakoś żaden w siatce nie wylądował. Oba zespoły mają bilans bramkowy 2:5, ale Włosi punkty cztery, a Czesi tylko dwa.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów po trzeciej kolejce: