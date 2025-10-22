Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po środowych meczach!
Za nami kolejny emocjonujący wieczór z Ligą Mistrzów! W środę 22 października europejska czołówka dokańczała trzecią kolejkę fazy ligowej. W hicie Real Madryt potrzebował do wygranej tylko jednego gola. Siłę pokazały także dwa z trzech angielskich klubów, które rozegrały dziś mecz. Znamy już też pełne grono zespołów, mających komplet punktów po trzech kolejkach i przekonaliśmy się, że trudno utrzymać prowadzenie, jak się gra całą drugą połowę w dziesiątkę. Jak po tym wszystkim wygląda tabela?
SOCCER-CHAMPIONS-RMA-JUV/
Fot. REUTERS/Violeta Santos Moura

Środę z Ligą Mistrzów zaczęliśmy w Stambule i Bilbao. W Turcji Galatasaray dość łatwo uporało się z norweskim Bodo/Glimt. Już do przerwy było 2:0 po dublecie Victora Osimhena, a po przerwie obie strony dały sobie "po razie", co skończyło się zwycięstwem "Galaty" 3:1. Za to w Kraju Basków końca dobiegła seria zwycięstw Karabachu Agdam. Azerowie wygrali oba dotychczasowe mecze w fazie ligowej Ligi Mistrzów, ale choć prowadzili 1:0 już w 1. minucie, Athletic Bilbao odwrócił losy spotkania i wygrał 3:1. W bramce Karabachu pełny mecz rozegrał Mateusz Kochalski. 

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów z pierwszym zwycięstwem w sezonie 2025/26. Artur Szalpuk: W pierwszym secie nie było nas na boisku

Real uderzył raz, za to porządnie

Największym hitem tej kolejki LM bezsprzecznie było starcie Realu Madryt z Juventusem. Może nie aż tak wielkie starcie jak kiedyś, szczególnie z uwagi na słabsze lata Włochów, ale wciąż rozgrzewające. Sam mecz nie był zły. Real dominował, turyńczycy polowali na kontry. Na gola musieliśmy jednak poczekać do drugiej połowy, gdy w 57. minucie Jude Bellingham dobił strzał Viniciusa Juniora. To był pierwszy i ostatni gol w tym spotkaniu. Real zwyciężył, dzięki czemu ma komplet punktów. Juventus za to nie ma nawet zwycięstwa, ani miejsca w Top 24 na ten moment.

Anglicy zaszaleli. Z jednym wyjątkiem

Miły wieczór mieli kibice z Anglii. Chelsea już w pierwszej połowie pokazała Ajaxowi Amsterdam, dlaczego Holendrzy pozostaną z zerem na koncie. Do przerwy było 4:1 (Ajax od 15. minuty grał w 10-ciu), a po niej rywali dobił Tyrique George. Dobił i przyspawał do ostatniego miejsca w stawce. Liverpool do Frankfurtu pojechał z serią aż czterech porażek z rzędu. W powietrzu zawisła piąta, gdy Rasmus Kristensen w 26. minucie trafił na 1:0 dla Eintrachtu.

Jednak "The Reds" się wściekli i jeszcze w pierwszej połowie trzykrotnie znajdowali drogę do siatki rywali. Jak się przełamywać, to po całości. Liverpool dobił jeszcze rywali dwoma kolejnymi golami i w efekcie wskoczył na dziesiąte miejsce w tabeli, tuż przed Chelsea. Tottenham z kolei jako jedyny z angielskich klubów nie prowadził do przerwy, a potem jako jedyny z nich nie wygrał. Ich mecz z AS Monaco zakończył się bezbramkowym remisem. Boli obie strony, bo "Spurs" są najniżej z angielskich klubów (15. miejsce), a Monaco jest dopiero na 27. miejscu. 

Bronić jednobramkowej przewagi w dziesięciu? Niełatwa sprawa

Co się tyczy pozostałych spotkań, Bayern Monachium bez kłopotu zdmuchnął Club Brugge z powierzchni ziemi. Monachijczycy wygrali aż 4:0 i dołączyli do grona zespołów, które mają komplet punktów po trzech kolejkach. Niezbyt liczne to grono, bo oprócz Bayernu są w nim tylko PSG, Inter Mediolan, Real Madryt oraz Arsenal. Liderem pozostało PSG. 

Olympique Marsylia do przerwy prowadziła 1:0 ze Sportingiem Lizbona, ale w końcówce pierwszej połowy Emerson uznał, że tak łatwo to nie będzie i za symulowanie faulu dostał drugą żółtą kartkę. Idiotyczne zachowanie kosztowało jego zespół słono, bo przegrali 1:2, przez co zamiast np. na ósmym miejscu, są na osiemnastym. Za to w meczu Atalanty Bergamo ze Slavią Praga obejrzeliśmy ponad 30 strzałów, ale jakoś żaden w siatce nie wylądował. Oba zespoły mają bilans bramkowy 2:5, ale Włosi punkty cztery, a Czesi tylko dwa.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów po trzeciej kolejce:

  1. PSG - 3 mecze, 9 pkt, 13-3
  2. Bayern Monachium - 3 mecze, 9 pkt, 11-2
  3. Inter Mediolan - 3 mecze, 9 pkt, 8-0
  4. Arsenal - 3 mecze, 9 pkt, 8-0
  5. Real Madryt - 3 mecze, 9 pkt, 8-1
  6. Borussia Dortmund - 3 mecze, 7 pkt, 12-7
  7. Manchester City - 3 mecze, 7 pkt, 6-2
  8. Newcastle - 3 mecze, 6 pkt, 8-2
  9. FC Barcelona - 3 mecze, 6 pkt, 9-4
  10. Liverpool - 3 mecze, 6 pkt, 8-4
  11. Chelsea - 3 mecze, 6 pkt, 7-4
  12. Sporting Lizbona - 3 mecze, 6 pkt, 7-4
  13. Karabach Agdam - 3 mecze, 6 pkt, 6-5
  14. Galatasaray - 3 mecze, 6 pkt, 5-6
  15. Tottenham - 3 mecze, 5 pkt, 3-2
  16. PSV - 3 mecze, 4 pkt, 8-6
  17. Atalanta - 3 mecze, 4 pkt, 2-5
  18. Olympique Marsylia - 3 mecze, 3 pkt, 6-4
  19. Club Brugge - 3 mecze, 3 pkt, 5-6
  20. Atletico Madryt - 3 mecze, 3 pkt, 7-8
  21. Athletic Bilbao - 3 mecze, 3 pkt, 4-7
  22. Eintracht Frankfurt - 3 mecze, 3 pkt, 7-11
  23. Napoli - 3 mecze, 3 pkt, 4-9
  24. Royale Union SG - 3 mecze, 3 pkt, 3-9
  25. Juventus - 3 mecze, 2 pkt, 6-7
  26. Bodo/Glimt - 3 mecze, 2 pkt, 5-7
  27. AS Monaco - 3 mecze, 1 pkt, 3-6
  28. Slavia Praga - 3 mecze, 1 pkt, 2-5
  29. Pafos - 3 mecze, 2 pkt, 1-5
  30. Bayer Leverkusen - 3 mecze, 2 pkt, 5-10
  31. Villarreal - 3 mecze, 1 pkt, 2-5
  32. FC Kopenhaga - 3 mecze, 1 pkt, 4-8
  33. Olympiakos - 3 mecze, 1 pkt, 1-6
  34. Kajrat Ałmaty - 3 mecze, 1 pkt, 1-9
  35. Benfica Lizbona - 3 mecze, 0 pkt, 2-7
  36. Ajax Amsterdam - 3 mecze, 0 pkt, 1-11

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?