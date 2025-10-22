Zieliński przemówił po meczu w LM. Od razu wbił szpilę byłemu trenerowi

Piotr Zieliński znalazł się w wyjściowym składzie Interu Mediolan na mecz z Royale Union Saint-Gilloise w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Cristiana Chivu wygrał 4:0, a Zieliński zagrał całe spotkanie. To był pierwszy taki przypadek w tym sezonie. W Serie A reprezentant Polski jest rezerwowym i dostaje niewiele szans do gry. Zupełnie inaczej jest w Lidze Mistrzów, gdzie Chivu zwykle stawia na Polaka od pierwszej minuty. Jak Zieliński ocenia współpracę z rumuńskim trenerem na tym etapie sezonu?

Zieliński mówi o trenerze Interu. "Wszyscy jesteśmy nakręceni. Jest świetny"

Zieliński pojawił się w strefie mieszanej po meczu Interu w Lidze Mistrzów. Dziennikarze zapytali go o odczucia co do pracy z Chivu, które wydają się zupełnie inne względem poprzedniego szkoleniowca - Simone Inzaghiego.

- Trener jest świetny. Ustawia wszystkich w środku, obserwuje na treningu i, w zależności od naszej formy, daje szanse w meczach. Wszyscy jesteśmy nakręceni i gotowi, a to wspaniała rzecz, która przynosi wszystkim korzyści. Tak to działa w dużych zespołach, że nie ma tylko jedenastu zawodników w wyjściowym składzie, ale są też rezerwowi, którzy są gotowi i czekają na szansę - powiedział.

Wcześniej Chivu pracował przy młodzieżowych drużynach Interu (2018-2024), a także w Parmie (2025). Inter starał się o innych trenerów po tym, jak Simone Inzaghi przyjął ofertę Al-Hilal (np. o Ceska Fabregasa z Como), ale ostatecznie wybrał Chivu, z którym podpisał dwuletni kontrakt. Aktualnie Chivu ma średnią 2,21 pkt na spotkanie.

Tak Zieliński ocenił mecz w Lidze Mistrzów. "Nie spodziewaliśmy się"

Zieliński wypowiedział się też na temat samego spotkania z mistrzami Belgii. - Widzieliśmy, że będą trudności, ale nie spodziewaliśmy się, że na początku będzie ich tak wiele. Po dwóch-trzech sytuacjach obudziliśmy się i naprawiliśmy sytuację. Pokazaliśmy się z dobrej strony, strzeliliśmy cztery gole i nie straciliśmy żadnego. Krok po kroku idziemy naprzód. Myślę, że po prostu nasze podejście mogło być inne - tłumaczył Zieliński.

W kolejnym meczu Inter Mediolan zagra z Napoli, a więc byłym klubem Zielińskiego, w którym Polak grał w latach 2016-2024. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 18:00.