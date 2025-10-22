Tak Mourinho potraktował Marciniaka w hicie LM. "Niesamowity autorytet"

Szymon Marciniak cieszy się sporym zaufaniem wśród działaczy UEFA. Ostatnio został wyznaczony do wtorkowego meczu Newcastle United z Benficą Lizbona. Polski sędzia uniknął większych kontrowersji, a starcie zakończyło się wygraną Anglików 3:0. Dwa gole strzelił Harvey Barnes, a jednego dołożył Anthony Gordon. Powody do niezadowolenia mógł mieć zatem trener Benfiki - Jose Mourinho. Jak zatem potraktował polskiego sędziego?

Marciniak podszedł do ławki i pokazał żółtą kartkę. Oto co zrobił Mourinho

Jeszcze przed spotkaniem nie szczędził mu uprzejmości. Zanim mecz się zaczął, podszedł do Marciniaka i czule go wyściskał. Od razu było więc widać, że darzy go dużym szacunkiem. Nie zmieniło się to również wtedy, gdy doszło do dużo mniej przyjemnej dla Portugalczyka sytuacji. Gdy jeden z członków jego sztabu zobaczył żółtą kartkę, Mourinho wiedział, jak się zachować.

Szkoleniowiec nie protestował, ani nie próbował podgrzewać atmosfery. Od razu zaakceptował decyzję arbitra. Poklepał nawet Szymona Marciniaka po plecach, a potem przez moment bił mu brawo. Nagraniem z tego momentu podzielił się dziennikarz TVP Sport Jakub Kłyszejko. - Szymon Marciniak i Jose Mourinho. Sytuacja błyskawicznie "rozmasowana". Niesamowitym autorytetem na europejskich stadionach cieszy się Marciniak - napisał na portalu X.

Reakcja Mourinho mówi wszystko. Tak w Europie traktują Marciniaka

Taka reakcja słynnego szkoleniowca może nieco dziwić. Będąc trenerem tureckiego Fenerbahce, Mourinho wielokrotnie kwestionował decyzje sędziów i otwarcie z nich kpił. Jak widać, Marciniak cieszy się u niego znacznie większym autorytetem. Nie raz miał zresztą okazję sędziować mecze z udziałem drużyn Portugalczyka i wyrobić o sobie dobrą opinię.

Dla Szymona Marciniaka mecz Newcastle - Benfica był drugim, jaki poprowadził w tej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej był rozjemcą spotkania Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao (4:1). Dwa razy pojawił się również w tegorocznych eliminacjach - przy okazji starć Viktorii Pilzno z Rangers FC (2:1) i Sturmu Graz z Bodo/Glimt (2:1).