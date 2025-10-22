Szczęsny dostał "czerwoną kartkę"! "Coraz bardziej widoczne mankamenty"

Wojciech Szczęsny znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Olympiakosem Pireus w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Hansiego Flicka wygrał to spotkanie 6:1 po hat-tricku Fermina Lopeza, dublecie Marcusa Rashforda i trafieniu Lamine'a Yamala. Jedyne trafienie dla Olympiakosu było autorstwa Ayouba El Kaabiego, który pokonał Szczęsnego z rzutu karnego. W związku z tym polski bramkarz nadal nie zachował czystego konta w tym sezonie.

Czerwona kartka dla Szczęsnego. "Mankamenty Polaka są bardziej widoczne"

Dziennik "El Espanol" przyznał Szczęsnemu "czerwoną kartkę" za spotkanie Barcelony z Olympiakosem i zwrócił uwagę na jego błędy w Lidze Mistrzów.

"Szczęsny, ponownie ze względu na potrzeby, jest podstawowym bramkarzem Barcelony, która jest mniej atrakcyjna niż rok temu. To bardziej kruchy zespół, a mankamenty Polaka są bardziej widoczne. W meczu z Olympiakosem spisał się dobrze przy pierwszej okazji, a potem zawahał się za bardzo i zaryzykował jedno podanie. W Madrycie, za pięć dni, Flick będzie potrzebował swojego najbardziej niezawodnego zawodnika (zapewne autor artykułu ma na myśli Joana Garcię)" - czytamy.

Nieco lepiej Szczęsnego oceniły inne hiszpańskie media. "Nie był zbyt pewny, gdy rozgrywał piłkę nogami, ale nadal wykazuje pewność siebie, jeśli chodzi o organizację gry zespołu. Weteran, który sprawia, że ludzie zapominają o Joanie Garcii. Polak nie miał wiele do gadania tego wieczoru, ponieważ Olympiakos zagrażał bramce Barcelony jedynie sporadycznie. Jego rozprowadzanie piłki było jednak nietypowo niedbałe" - pisali dziennikarze.

Garcia jeszcze nie wraca. Kolejne mecze dla Szczęsnego

Pod koniec września br. Joan Garcia doznał kontuzji kolana, która praktycznie wykluczała go z występu w El Clasico przeciwko Realowi Madryt. Ten scenariusz się potwierdził, a Garcia nie będzie jeszcze dostępny przez co najmniej kilkanaście dni. To oznacza, że Szczęsny wystąpi między słupkami bramki Barcelony w spotkaniu z Realem. Garcia najprawdopodobniej wróci w okolicy listopadowej przerwy na mecze reprezentacji.

Poza tym Szczęsny powinien wystąpić w meczach z Elche (02.11), Club Brugge (05.11) i Celtą Vigo (09.11).

Relacja tekstowa na żywo z meczu Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16:15 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.