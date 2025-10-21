Powrót na stronę główną
43 gole w Lidze Mistrzów! Kibice na długo zapamiętają ten wieczór
Wtorkowe spotkania Ligi Mistrzów dostarczyły kibicom mnóstwo bramek. Świetnie w starciu z Olympiakosem zagrała FC Barcelona, ale później gorsze nie chciało być PSG, które rozbiło na wyjeździe Bayer Leverkusen. Wysokie zwycięstwo zanotował także Inter, a Arsenal w hicie dnia pokonał Atletico Madryt. Sprawdź, jak prezentują się wyniki i tabela rozgrywek.
We wtorek na początek trzeciej kolejki Ligi Mistrzów ujrzeliśmy starcie FC Barcelony z Olympiakosem oraz Kajratu Ałmaty z Pafos FC. "Duma Katalonii" chciała zmazać plamę po porażce z PSG i to w pełni się udało. Podopieczni Hansiego Flicka zwyciężyli 6:1, a na szczególną uwagę zasługuje Fermin Lopez, który zdobył trzy bramki. W starciu Kajratu z Pafosem natomiast żadne bramki nie padły i obaj debiutanci w elitarnych rozgrywkach podzielili się punktami.

Koncert PSG w Leverkusen. Inter wykonał plan

Później czekaliśmy już na siedem spotkań, które rozpoczynały się o godz. 21:00. Bezlitośni dla swoich rywali w obecnej edycji Champions League są obrońcy trofeum. PSG odniosło trzecie zwycięstwo, rozbijając Bayer Leverkusen 7:2. Już po pierwszej połowie paryżanie prowadzili 4:1. PSG absolutnie zasłużenie jest na ten moment liderem tabeli.

Moc w ofensywie zaprezentował również Inter Mediolan. W podstawowym składzie tego zespołu zobaczyliśmy Piotra Zielińskiego, a Nerrazzuri pokonali na wyjeździe belgijski Royale Union SG 4:0.

Arsenal przełamał Atletico. Manchester City z pewnym zwycięstwem

Najciekawiej zapowiadającym się wtorkowym starciem był pojedynek Arsenalu z Atletico Madryt. W pierwszej połowie żadne bramki nie padły, ale później Kanonierzy przełamali defensywę drużyny prowadzonej przez Diego Simeone. Kiedy już padł pierwszy gol, to kolejne były kwestią czasu. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli aż 4:0 i mają komplet zwycięstw w trzech spotkaniach Champions League - podobnie jak PSG i Inter.

Cenne wyjazdowe zwycięstwo zanotował na swoim koncie Manchester City, który pokonał Villarreal. Niespodziankę widzieliśmy w Holandii, gdzie PSV wygrał z mistrzem Włoch Napoli aż 6:2.

Z kolei powodów do zadowolenia nie mają kibice Benfiki Lizbona. Portugalski klub tym razem przegrał na wyjeździe z Newcastle (0:3) i pozostaje z zerowym dorobkiem punktowym. Siedem "oczek" zgromadziła z kolei Borussia Dortmund. We wtorkowy wieczór niemiecki zespół pokonał na wyjeździe FC Kopenhagę 4:2. W sumie we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów padły aż 43 bramki! 

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

  • FC Barcelona - Olympiakos 6:1 (2:0)
  • Kajrat Ałmaty - Pafos FC 0:0
  • Bayer Leverkusen - PSG 2:7 (1:4)
  • Arsenal - Atletico Madryt 4:0 (0:0)
  • FC Kopenhaga - Borussia Dortmund 2:4 (1:1)
  • Newcastle - Benfica 3:0 (1:0)
  • PSV Eindhoven - Napoli 6:2 (2:1)
  • Royale Union SG - Inter 0:4 (0:2)
  • Villarreal - Manchester City 0:2 (0:2)

Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach trzeciej kolejki:

  • 1. PSG - 3 mecze, 9 pkt, 13-3
  • 2. Inter Mediolan - 3 mecze, 9 pkt, 8-0
  • 3. Arsenal - 3 mecze, 9 pkt, 8-0
  • 4. Borussia Dortmund - 3 mecze, 7 pkt, 12-7
  • 5. Manchester City - 3 mecze, 7 pkt, 6-2
  • 6. Bayern Monachium - 2 mecze, 6 pkt, 8-2
  • 7. Real Madryt - 2 mecze, 6 pkt, 7-1
  • 8. FC Barcelona - 3 mecze, 6 pkt, 9-4
  • 9. Newcastle - 3 mecze, 6 pkt, 8-2
  • 10. Karabach Agdam - 2 mecze, 6 pkt, 5-2
  • 11. Tottenham - 2 mecze, 4 pkt, 3-2
  • 12. PSV - 3 mecze, 4 pkt, 8-6
  • 13. Olympique Marsylia - 2 mecze, 3 pkt, 5-2
  • 14. Club Brugge - 2 mecze, 3 pkt, 5-3
  • 15. Sporting Lizbona - 2 mecze, 3 pkt, 5-3
  • 16. Eintracht Frankfurt - 2 mecze, 3 pkt, 6-6
  • 17. Liverpool - 2 mecze, 3 pkt, 3-3
  • 18. Atletico Madryt - 3 mecze, 3 pkt, 7-8
  • 19. Chelsea - 2 mecze, 3 pkt, 2-3
  • 20. Galatasaray - 2 mecze, 3 pkt, 2-5
  • 21. Atalanta - 2 mecze, 3 pkt, 2-5
  • 22. Napoli - 3 mecze, 3 pkt, 4-9
  • 23. Royale Union SG - 3 mecze, 3 pkt, 3-9
  • 24. Juventus - 2 mecze, 2 pkt, 6-6
  • 25. Bodo/Glimt - 2 mecze, 2 pkt, 4-4
  • 26. Pafos - 3 mecze, 2 pkt, 1-5
  • 27. Bayer Leverkusen - 3 mecze, 2 pkt, 5-10
  • 28. AS Monaco - 2 mecze, 1 pkt, 3-6
  • 29. Slavia Praga - 2 mecze, 1 pkt, 2-5
  • 30. Villarreal - 3 mecze, 1 pkt, 2-5
  • 31. FC Kopenhaga - 3 mecze, 1 pkt, 4-8
  • 32. Olympiakos - 3 mecze, 1 pkt, 1-6
  • 33. Kajrat Ałmaty - 3 mecze, 1 pkt, 1-9
  • 34. Benfica Lizbona - 3 mecze, 0 pkt, 2-7
  • 35. Athletic Bilbao - 2 mecze, 0 pkt, 1-6
  • 36. Ajax Amsterdam - 2 mecze, 0 pkt, 0-6

