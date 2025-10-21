43 gole w Lidze Mistrzów! Kibice na długo zapamiętają ten wieczór

We wtorek na początek trzeciej kolejki Ligi Mistrzów ujrzeliśmy starcie FC Barcelony z Olympiakosem oraz Kajratu Ałmaty z Pafos FC. "Duma Katalonii" chciała zmazać plamę po porażce z PSG i to w pełni się udało. Podopieczni Hansiego Flicka zwyciężyli 6:1, a na szczególną uwagę zasługuje Fermin Lopez, który zdobył trzy bramki. W starciu Kajratu z Pafosem natomiast żadne bramki nie padły i obaj debiutanci w elitarnych rozgrywkach podzielili się punktami.
Później czekaliśmy już na siedem spotkań, które rozpoczynały się o godz. 21:00. Bezlitośni dla swoich rywali w obecnej edycji Champions League są obrońcy trofeum. PSG odniosło trzecie zwycięstwo, rozbijając Bayer Leverkusen 7:2. Już po pierwszej połowie paryżanie prowadzili 4:1. PSG absolutnie zasłużenie jest na ten moment liderem tabeli.
Moc w ofensywie zaprezentował również Inter Mediolan. W podstawowym składzie tego zespołu zobaczyliśmy Piotra Zielińskiego, a Nerrazzuri pokonali na wyjeździe belgijski Royale Union SG 4:0.
Najciekawiej zapowiadającym się wtorkowym starciem był pojedynek Arsenalu z Atletico Madryt. W pierwszej połowie żadne bramki nie padły, ale później Kanonierzy przełamali defensywę drużyny prowadzonej przez Diego Simeone. Kiedy już padł pierwszy gol, to kolejne były kwestią czasu. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli aż 4:0 i mają komplet zwycięstw w trzech spotkaniach Champions League - podobnie jak PSG i Inter.
Cenne wyjazdowe zwycięstwo zanotował na swoim koncie Manchester City, który pokonał Villarreal. Niespodziankę widzieliśmy w Holandii, gdzie PSV wygrał z mistrzem Włoch Napoli aż 6:2.
Z kolei powodów do zadowolenia nie mają kibice Benfiki Lizbona. Portugalski klub tym razem przegrał na wyjeździe z Newcastle (0:3) i pozostaje z zerowym dorobkiem punktowym. Siedem "oczek" zgromadziła z kolei Borussia Dortmund. We wtorkowy wieczór niemiecki zespół pokonał na wyjeździe FC Kopenhagę 4:2. W sumie we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów padły aż 43 bramki!
Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!