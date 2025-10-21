Flick nie krył zachwytu po tym, co zrobił zastępca Lewandowskiego. "Świetny"

Dla FC Barcelony niewygranie tego meczu absolutnie nie wchodziło w grę. Katalończycy byli murowanym faworytem domowego starcia z Olympiakosem i choć Grecy swoją jakość też mają, fani "Blaugrany" mogli mieć nadzieję, że będzie to wysokie zwycięstwo. Takie, które pomoże drużynie w złapaniu dodatkowej pewności siebie przez El Clasico z Realem.
Katalończycy tym razem nie zawiedli. Najedli się co prawda strachu, gdy w drugiej połowie Olympiakos strzelił na 1:2. Jednak trzy minuty później Santiago Hezze obejrzał drugą żółtą kartkę (wątpliwą, ale jednak) i szybko okazało się, że jest po zawodach. Barcelona wyżyła się na osłabionym rywalu, strzelając aż cztery gole na przestrzeni jedenastu minut. Skończyło się pogromem 6:1 i wysokim triumfem, na jaki zespół Hansiego Flicka długo czekał. Sam Niemiec zabrał głos na pomeczowej konferencji prasowej.
Głównym bohaterem meczu był strzelec hattricka Fermin Lopez, jednak Niemiec został zapytany o Marcusa Rashforda, który z konieczności grał jako środkowy napastnik i strzelił dwa gole. Flick nie ukrywał zadowolenia z jego występu. - Rashford jest teraz w pełni formy i to jest to, czego od niego oczekiwałem. To świetna sprawa mieć takiego piłkarza jak on. Kogoś, kto może grać na wielu pozycjach. Jest bardzo szybki, świetny z piłką przy nodze i umie grać kombinacyjnie w polu karnym. Im więcej ma pewności siebie i mocniej zgrywa się z kolegami, tym lepiej będzie wyglądał - ocenił Flick.
Przed Barceloną teraz El Clasico. Zagrają na wyjeździe z Realem Madryt już w niedzielę 26 października o 16:15. Do akcji w Lidze Mistrzów powrócą 5 listopada, gdy o 21:00 zagrają na wyjeździe z belgijskim Club Brugge.
