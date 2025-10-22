Wszyscy czekali na komentarz Szczęsnego po deklasacji Barcelony. Oto reakcja

"Nie był zbyt pewny, gdy rozgrywał piłkę nogami, ale nadal wykazuje pewność siebie, jeśli chodzi o organizację gry zespołu. Weteran, który sprawia, że ludzie zapominają o Joanie Garcii" - tak hiszpańskie media oceniły występ Wojciecha Szczęsnego w meczu FC Barcelona - Olympiakos w Lidze Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki porównuje Pietuszewskiego do Yamala: Spokojnie, dajmy mu czas i spokój

Wojciech Szczęsny przemówił po meczu FC Barcelona - Olympiakos w Lidze Mistrzów. Wymownie

Po zakończeniu spotkania bramkarz zabrał głos w mediach społecznościowych. "Wieczory z Ligą Mistrzów są zawsze wyjątkowe" - napisał, dodając trzy zdjęcia z meczu. Od razu można zauważyć komentarz Fermina Lopeza, czyli strzelca trzech goli, który wstawił serce. Nie ma zatem wątpliwości, że atmosfera w zespole jest doskonała.

Szczęsny od samego początku tego starcia musiał być wyjątkowo skoncentrowany. Już w pierwszej minucie został zaskoczony przez rywali. "Musiał się mocno wysilić. Sprawdził go Daniel Podence, nieprzyjemnym, płaskim strzałem zza szesnastki. Polak jednak wyszedł na boisko skoncentrowany i poradził sobie" - relacjonował Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Były reprezentant Polski zanotował kolejne bardzo dobre spotkanie. Docenili go również hiszpańscy dziennikarze. "Nadal wykazuje pewność siebie, jeśli chodzi o organizację gry zespołu. Weteran, który sprawia, że ludzie zapominają o Joanie Garcii" - przekazał El Desmarque. Portal ocenił go na "szóstkę" w dziesięciopunktowej skali.

Wojciech Szczęsny miał wkład w zwycięstwo FC Barcelony w Lidze Mistrzów. Czas na El Clasico

Zwycięstwo nad Olympiakosem było dla mistrzów Hiszpanii drugim w tym sezonie LM (wcześniej pokonali Newcastle United i przegrali z PSG). Dzięki temu zbliżyli się do czołówki tabeli rozgrywek, ale najgroźniejsi rywale mogą jeszcze im poodskakiwać.

Zobacz również: Skandal w meczu Barcelony! Boniek nie wytrzymał. "Komedia"

W bieżącym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał pięć meczów dla FC Barcelony (bez czystego konta). Być może szósty występ zaliczy w niedzielę 26 października w ligowym El Clasico na Santiago Bernabeu.