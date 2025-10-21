Skandal w meczu Barcelony! Boniek nie wytrzymał. "Komedia"

To była 58. minuta meczu, gdy sędzia wyjął żółtą kartkę i pokazał ją Santiago Hezze. Dla pomocnika Olympiakosu, który niegdyś łączony był z grą dla reprezentacji Polski, było to drugie upomnienie i oznaczało konieczność zejścia z boiska. Z decyzją nie mógł pogodzić się trener Jose Luis Mendillibar. Jego pretensje były słuszne.

REKLAMA

Zobacz wideo Co to było za uderzenie?! Quebo komentuje pięknego gola

Skandal w Barcelonie. Olympiakos został skrzywdzony

Powtórki pokazały, że pomocnik Barcelony Marc Casado dużo dodał od siebie i tak naprawdę nie został nawet uderzony łokciem. czego najpewniej dopatrzył się arbiter. Eksperci nie mają wątpliwości - w tamtym momencie rozjemca spotkania "zabił mecz".

"Sędzia Schnyder pokazał jak można zepsuć świetnie rozkręcający się mecz. Hezze był faulowany, brak gwizdka sprawił, że zamiast rzutu wolnego dostał drugą żółtą kartkę" - pisał Krzysztof Marciniak z Canal+Sport, zaś Zbigniew Boniek wprost komentował: "Co ten sędzia wymyślił. Przecież tam nie było żadnego faulu. Komedia".

"Co ten sędzia wyprawia?" - pytał znany komentator Rafał Wolski, a w decyzję arbitrów nie mogli uwierzyć nawet kibice Barcelony. "Powiedzmy sobie szczerze, niezły skandal z tą drugą zółtą dla Hezze. Myślał człowiek, że takie jaja to raczej w La Liga..." - oceniał dziennikarz Futbolove Piotr Domagała, prywatnie sympatyk katalońskiego klubu.

Ostatecznie rozbity Olympiakos, osłabiony brakiem jednego z zawodników, doznał klęski w stolicy Katalonii. Przegrał 1:6, a pełną relację z tego spotkania może na Sport.pl przeczytać w tym miejscu.

TU ZNAJDZIE SIĘ REKLAMA