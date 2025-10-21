Już cieszyli się z historycznej wygranej w Lidze Mistrzów. Nagle wkroczył VAR

Rozpoczęła się trzecia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór - o 18:45 - rozegrano dwa spotkania. Uwaga kibiców skupiła się na wydarzeniach w Hiszpanii i Kazachstanie. I choć mecz Kajrat Ałmaty - Pafos zdawał się być najbardziej egzotyczną parą w nowożytnej historii Ligi Mistrzów, to od początku nie brakowało w nim emocji.

Czekali na wygraną. VAR zabrał historyczne zwycięstwo w LM

Kajrat i Pafos to tegoroczni debiutanci, którzy nigdy wcześniej nie grali w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów. O ile Kazachowie w pierwszych dwóch meczach nie zdobyli punktu - przegrali ze Sportingiem (1:4) i Realem Madryt (0:5), o tyle Pafos na inaugurację urwał punkty Olympiakosowi (0:0), a następnie przegrał z Bayernem Monachium (1:5).

We wtorkowy wieczór oba zespoły stanęły przed szansą na pierwsze, historyczne zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach. Szybko stało się jasne, że trudniej będą mieli Cypryjczycy. Już w czwartej minucie Joao Correia otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko.

Kajrat, choć grał niemal cały mecz na własnym boisku w przewadze, nie był w stanie wykorzystać większej liczebności. Piłka znalazła drogę do siatki tylko raz. W 72. minucie Temirlan Anarbekow nieszczęśliwie umieścił ją we własnej siatce, ale radość Pafos trwała krótko. Sędzia Chris Kavanagh nie uznał gola, dopatrując się spalonego we wcześniejszej akcji.

Kajrat w następnym meczu w Lidze Mistrzów zagra z Interem Mediolan. Spotkanie odbędzie się na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie i zaplanowane zostało na 5 listopada. Tego samego dnia Pafos na własnym stadionie zmierzy się w elitarnych rozgrywkach z Villarrealem.