Już cieszyli się z historycznej wygranej w Lidze Mistrzów. Nagle wkroczył VAR
W cieniu meczu Barcelony z Olympiakosem odbyło się spotkanie Kajrat Ałmaty - Pafos. W spotkaniu kazachskiego i cypryjskiego kopciuszka, bliżej szczęścia był ten drugi. Choć niemal całe starce musiał grać w osłabieniu, w 72. minucie zdołał umieścić piłkę w bramce. Wtedy do akcji wkroczył VAR.
Kajrat - Pafos
Rozpoczęła się trzecia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór - o 18:45  - rozegrano dwa spotkania. Uwaga kibiców skupiła się na wydarzeniach w Hiszpanii i Kazachstanie. I choć mecz Kajrat Ałmaty - Pafos zdawał się być najbardziej egzotyczną parą w nowożytnej historii Ligi Mistrzów, to od początku nie brakowało w nim emocji.

Czekali na wygraną. VAR zabrał historyczne zwycięstwo w LM

Kajrat i Pafos to tegoroczni debiutanci, którzy nigdy wcześniej nie grali w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów. O ile Kazachowie w pierwszych dwóch meczach nie zdobyli punktu - przegrali ze Sportingiem (1:4) i Realem Madryt (0:5), o tyle Pafos na inaugurację urwał punkty Olympiakosowi (0:0), a następnie przegrał z Bayernem Monachium (1:5).

We wtorkowy wieczór oba zespoły stanęły przed szansą na pierwsze, historyczne zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach. Szybko stało się jasne, że trudniej będą mieli Cypryjczycy. Już w czwartej minucie Joao Correia otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko.

Kajrat, choć grał niemal cały mecz na własnym boisku w przewadze, nie był w stanie wykorzystać większej liczebności. Piłka znalazła drogę do siatki tylko raz. W 72. minucie Temirlan Anarbekow nieszczęśliwie umieścił ją we własnej siatce, ale radość Pafos trwała krótko. Sędzia Chris Kavanagh nie uznał gola, dopatrując się spalonego we wcześniejszej akcji.

Kajrat w następnym meczu w Lidze Mistrzów zagra z Interem Mediolan. Spotkanie odbędzie się na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie i zaplanowane zostało na 5 listopada. Tego samego dnia Pafos na własnym stadionie zmierzy się w elitarnych rozgrywkach z Villarrealem.

  • Kajrat Ałmaty 0:0 Pafos (0:0)
  • Gole: -
  • Kajrat Ałmaty: Anarbekow (gk) - Tapalow (46' Tuyakbajew), Martynovich, Sorokin, Mata - Arad (90+2' Ricardinho), Glazer (61' Zaria) - Mrynskij, Jorginho, Gromyko (89' Kasabulat) - Satpajew
  • Pafos FC: Michail (gk) - Bruno (90' Langa), Luckassen, David Luiz, Pileas (66' Goldar) - Pepe (79' Dimata), Sunjić - Quina (66' Bassouamina), Dragomir, Orsić (79' Sema) -Correia
  • Almaty Ortalyk Stadion, Ałmaty
  • sędziował: Chris Kavanagh (Anglia)
  • żółte kartki: Dastan Satpajew, Ofri Arad, Azamat Tuyakbajew - Ivan Sunjic
  • czerwona kartka: Joao Correia' 4 (faul)

