Nie czekali do końca. Cała Hiszpania mówi o tym, co zrobił Szczęsny w LM

Wojciech Szczęsny wyszedł w podstawowym składzie FC Barcelony na mecz trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Olympiakosem. Po pierwszej połowie było 2:0 dla mistrzów Hiszpanii (dublet Fermina Lopeza), a postawę bramkarza oceniły hiszpańskie media.

Wojciech Szczęsny oceniony za pierwszą połowę meczu FC Barcelona - Olympiakos

Już po kilkunastu sekundach Polak musiał interweniować po strzale Daniela Podence'a. Później miał już mniej interwencji, za to częściej musiał operować nogami. "Zmienny" - tak grę 35-latka podsumował kataloński "Sport".

"Był bardzo czujny przy pierwszej okazji Olympiakosu: (popisał się - red.) interwencją, która pozwoliła mu obronić groźny strzał Podence'a z dystansu. Ta cenna akcja kontrastowała z jego problemami z grą nogami, która wywołała kilka groźnych sytuacji" - czytamy. Szczęsnemu przyznano notę 6 (w skali 1-10).

Wojciech Szczęsny błysnął w meczu FC Barcelona - Olympiakos. "Świetna parada"

"Obudzony" - tak określił polskiego bramkarza dziennik "Mundo Deportivo". "W pierwszej minucie mocno na niego naciskali, a on odpowiedział świetną paradą. Wpisywało się to w jego dobry występ przeciwko Gironie, choć czasami wzbudzał niepokój na trybunach, wyprowadzając piłkę nogami na aut" - czytamy. Tam była tylko ocena opisowa.

"Polak przystępował do meczu z drażliwą sprawą, nie zachowując czystego konta w czterech meczach w tym sezonie. Po niespełna 20 sekundach musiał się mocno postarać, żeby obronić strzał Podence'a! Popełnił kilka błędów w rozegraniu piłki, ale nie przyniosły one większych konsekwencji" - tak o Polaku napisał dziennik "Marca", również nie przyznając noty.

