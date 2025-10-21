Szczęsny wskazał najlepszego piłkarza świata. Zaskoczył tym wszystkich

FC Barcelona w sobotnie popołudnie rzutem na taśmę wygrała ligowy mecz z Gironą (2:1). Bramki dla drużyny Hansiego Flicka zdobywali Pedri i Ronald Araujo. Ten pierwszy - według Wojciecha Szczęsnego - to dziś najlepszy piłkarz na świecie. Polski bramkarz bez ogródek podzielił się taką opinią w wywiadzie udzielonym "Faktowi".

Szczęsny nie ma złudzeń. Oto najlepszy piłkarz świata

- To obecnie najlepszy piłkarz świata. Jest niesamowity, wszędzie jest, wszystko widzi, ma kontrolę nad całym boiskiem. Zagrywa świetne piłki, ma pełno odbiorów. W telewizji nie widać klasy, jaką prezentuje, ale patrząc na niego z boiska, czasem nie wiem, co powiedzieć - ocenił.

A co Szczęsny powiedział o Yamalu? - To kosmiczny talent. Zanim dołączyłem do Barcelony, to przeczytałem wywiad "Lewego", który zachwycił się talentem Lamine’a. Pomyślałem wtedy: "Uuu, skoro Robert mówi coś takiego, to znaczy, że dzieciak musi być wyjątkowy". Gdy rozpocząłem treningi z Barcą, przekonałem się, że to prawda. Lamine jest niesamowity - zdradził.

FC Barcelona - najprawdopodobniej ze Szczęsnym, Yamalem i Pedrim w składzie - już we wtorkowy wieczór rozegra kolejne spotkanie. Jej rywalem w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie Olympiakos Pireus.

Co ciekawe oba zespoły mierzyły się ze sobą w 2017 roku. W fazie grupowej tamtej edycji LM lepszym bilansem mogła pochwalić się Barcelona. W Grecji padł remis 0:0, a w Katalonii gospodarze wygrali 3:1. Gole dla drużyny prowadzonej wówczas przez Ernesto Valverde strzelali Lionel Messi i Lucas Digne. Bramkę samobójczą dołożył Dimitrios Nikolaou. Honorowe trafienie dla gości zanotował... ten sam Nikolaou.