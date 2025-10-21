Oto skład FC Barcelony na mecz Ligi Mistrzów. Flick zaskoczył wszystkich

Raphinha, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Joan Garcia, Andreas Christensen i Marc-Andre ter Stegen - ci zawodnicy na pewno nie zagrają we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona - Olympiakos Pireus. Jest za to szansa, że do gry wróci napastnik Ferran Torres. Dostał on zielone światło na występ od klubowych lekarzy. - W ofensywie Olympiakos ma dobrych, bardzo dobrych piłkarzy, mają jasny pomysł na to, jak chcą grać, więc musimy być na to wyczuleni - mówił Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Co to było za uderzenie?! Quebo komentuje pięknego gola

Tak FC Barcelona zagra z Olympiakosem Pireus

Hiszpańskie media sugerowały, że w ataku zagrają Marcus Rashford, Lamine Yamal oraz Roony Bardghji. Ostatecznie Flick postawił na Fermina Lopeza. Obok niego wystąpią Rashford oraz Yamal.

Hiszpanie zastanawiali się również, czy wreszcie chwilę odpoczynku dostanie Pedri. Środkowy pomocnik jednak zagra w wyjściowej jedenastce i nie będzie oszczędzany przed El Clasico z Realem Madryt (niedziela, 26 października, godz. 16.15). Obok niego w środku boiska będą Marc Casado. Niespodziewanie szansę dostał 17-letni Dro Fernandez!

W bramce znów zagra Wojciech Szczęsny. W obronie nie ma niespodzianek. Wystąpią w niej Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia oraz Alejandro Balde.

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Olympiakos od godz. 18.45 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz także: Mioduski torpeduje decyzję! Wystarczy jeden podpis. Brak słów...

Oto skład FC Barcelony na mecz z Olympiakosem: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - Casado, Pedri, Dro; Lamine Yamal, Rashford i Fermin.

Skład Barcelony screen

Rezerwowi Barcelony: Aller, Kochen (obaj bramkarze), Araujo, Espart, Torrents, Martin, Bernal, de Jong, Bardghij, Torres, J. Hernandez, T. Hernandez.